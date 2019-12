Un altre curs amb superàvit

El descens a Segona A del curs passat va ser traumàtic en l'aspecte emocional i esportiu per al Girona. Econòmicament, el club també se n'ha ressentit pel que fa a la disminuició dels ingressos, però, tot i això, el Girona manté una estabilitat i una salut de ferro a la caixa. Així ho demostren, els números que es van aprovar ahir a la Junta General d'accionistes que es va celebrar a Montilivi. Tot i el descens, el curs passat es va tancar amb uns ingressos rècord, de 57'3 milions d'euros i un benefici de 5'3 milions. Unes xifres que, lògicament han minvat enguany a Segona A, sobretot pel que fa la quantitat que es rep de drets televisius. D'aquesta manera, doncs, els ingressos del Girona 2019-20 estan pressupostats en 24,8 milions. A més a més, la previsió és que també hi hagi un benefici estimat d'un milió més.

Un any més, els drets de televisió continuen sent la principal font d'ingressos del Girona (el 78%). Per aquesta temporada, el club rebrà una partida de 19,3 milions, que inclou també l'ajuda de la Lliga pel descens de categoria (qualificada en uns 10 milions). La xifra és molt inferior a la de la temporada passada, en què el Girona va rebre uns 44 milions de les televisions. El club no va fer públics els ingressos per vendes de jugadors (uns 18 milions), però en tot cas, aquesta xifra no està inclosa en els 24,8 milions d'ingressos ordinaris. Sí que permet, per contra, tenir un límit salarial de 29 milions, el més alt de Segona A.

Números al marge, el Girona també va fer públic que en àmbit social també gaudeix d'una gran salut. En aquest sentit, el club ha superat el seu sostre d'abonats i per a aquesta temporada en té ja 9.501. Pel que fa a socis, la xifra s'enfila ja a més d'11.000. El Girona destaca el creixement d'abonats de fora de les comarques gironines que arriba ja al 9% del total. Una altra dada que subratlla el club és el rejoveniment de la massa social. Tant és així que pràcticament la meitat dels socis són menors de 35 anys.