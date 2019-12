El dia que Gallar i Joan Grasa (Linares) es van entrenar amb el Chelsea

Terrassa, Mallorca B, Múrcia B, Cornellà, Hèrcules, Cultural Lleonesa i Osca són alguns dels equips en què ha estat Àlex Gallar. El davanter del Girona, tanmateix, també ha vestit en una ocasió la samarreta del Chelsea. Va ser al gener del 2012 i ho va fer juntament amb l'ara jugador del Linares, Joan Grasa. Els dos barcelonins pertanyien llavors al filial del Mallorca B -sovint pujaven a reforçar el primer equip on hi jugava Pep Lluís Martí- i van ser els escollits per participar en un entrenament amb el Chelsea. El conjunt anglès estava fent un estada a Palma aprofitant l'aturada de la Premier League i va obrir la porta a tres joves del planter mallorquinista. Els escollits van ser Gallar, Grasa i Baleani (ara al Leioa). Els dos primers es retrobaran avui a Linarejos en un duel on de ben segur recordaran l'experiència a les ordres de Villas Boas i al costat del Romeu, Lampard, Terry, Drogba o Mata que a final del curs van guanyar la Champions League.