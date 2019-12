El Linares i la Copa examinen l'ambició dels menys habituals

Sense la pressió ni la urgència d'haver de sumar punts, el Girona visita aquesta nit el Linares en partit de la primera ronda de Copa. Un Segona A contra un Tercera podria dibuixar un escenari assequible per als d'un Pep Lluís Martí que, tanmateix, no vol sentir a parlar d'abaixar el pistó. El tècnic balear ha deixat a Girona sis titulars indiscutibles (Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Granell, Borja García i Stuani) i ha anunciat oportuntiats per als menys habituals. Ara bé, també va deixar ben clar ahir que el Girona no va a Linares a fer turisme sinó a guanyar el partit. I és que a diferència de la temporada passada en què la competició del KO va ser un divertimento que es va acabar pagant molt car, el canvi de format fa que enguany sigui molt més atractiva. Un partit a cara o creu al camp del rival de menor categoria permet menys desgast per a un Girona que, a més a més, aquesta temporada disposa d'una plantilla molt més àmplia i compensada.

Segurament el catxet del líder del grup novè de Tercera no té el catxet de l'Atlètic de Madrid ni del Reial Madrid, alguns dels rivals del Girona el curs passat a la Copa, però no posarà les coses gens fàcils als de Martí. Els andalusos veuen el duel d'avui com el partit de l'any i confien que la il·lusió i les ganes els permetin igualar les forces contra un rival dues categories superior. Malgrat donar descans a mig equip titular, l'onze que presentarà Martí és un senyor onze. Serà el torn per veure Asier Riesgo per primera vegada defensant la porteria del Girona. El basc té un lloc garantit a l'onze com també el tenen Miquel i Jordi Calavera en defensa. L'altre central podria ser Ramalho o Juanpe mentre que el lateral esquerre se'l disputen Oliván i Mojica. Al mig del camp, sense Granell, Diamanka hi té un lloc segur mentre que l'altre serà per a Gumbau o Bueno. Més clara és la parcel·la ofensiva, on Coris i Gallar ocuparan les bandes, amb Jozabed a la mitjapunta i Gual en punta d'atac. És a dir, doncs, un equip de garanties per avançar ronda a la competició. Són baixa per lesió Soriano i Aday.

No espera un partit fàcil als gironins a Linarejos. L'afició s'ha bolcat amb l'equip i l'estadi es vestirà de gala per rebre un ex-Primera Divisió. Líders destacats del seu grup de Tercera i amb uns números espectaculars, el Girona faria bé de no abaixar la guàrdia. El pitxitxi Chendo Alarcón (11 dianes a la Lliga) i el barceloní Joan Grasa són les amenaces ofensives d'un Linares que compta a la seva plantilla amb diversos jugadors amb experiència a Segona A com Razak (Guadalajara, Mirandés o Còrdova), Fran Carnicer (Mirandés) o Iván Aguilar (UCAM). Les eliminacions aquesta setmana de l'Alabès, de Primera, i d'altres equips de Segona A com Màlaga, Numància, Racing de Santander o Alcorcón són el millor avís per estar alerta. N'és ben conscient un Pep Lluís Martí que, tot i tenir un títol de Copa del Rei al seu palmarès (amb el Sevilla 2006-07) també va patir una bona garrotada quan jugava al Tenerife, a Segona A, el curs 2001-02. L'entrenador balear va sortir escaldat del camp del Lanzarote per 5-1, en un partit en què va jugar els primers cinquanta minuts.