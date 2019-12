Marc Gual manté el Girona ben viu a la Copa (1-2)

Un doblet de Marc Gual ha permès al Girona classificar-se per la següent eliminatòria de la Copa del Rei, que es sortejarà avui al migdia. En un matx en què el conjunt blanc-i-vermell ha anat de menys a més, la punteria del davanter català ha sigut clau per remuntar el gol inicial del Linares, obra de Fran Lara.

Com era d'esperar, i així ho havia anunciat a la prèvia, Pep Lluís Martí ha apostat per un onze ple de novetats, amb dos debutants aquesta temporada com ho són el porter Asier Riesgo, l'uruguaià Santi Bueno i el tossenc Sebas Coris. Dos dels molts futbolistes amb pocs minuts a la lliga, als quals els ha costat un món imposar el seu joc i serenor davant un Linares valent i animat per uns 3.500 espectadors a les graderies.

Tret d'un xut de Marc Gual que ha desviat Razak, la major part del perill dels blanc-i-vermells ha passat per les botes d'Àlex Gallar, qui més ho ha intentat. Seu ha estat un llançament de falta que s'ha perdut per sobre el travesser, poc abans que l'equip local aprofités una badada de la defensa per avançar-se. Fran Lara, més llest que ningú, ha collit una pilota que ningú ha sabut rebutjat per batre Riesgo i fer l'1-0. El gol ha animat el Linares, que ha fet sentir-se bastant incòmode a un Girona que era incapaç de trenar accions d'atac amb cara i ulls.

Martí ha decidit sacsejar l'equip al descans amb bons resultats. Han entrat Jairo i Samu Sáiz d'una tacada i tres minuts després Marc Gual ha fet l'empat. Una jugada a l'esquena de la defensa no l'ha sabut treure l'equip de casa i el davanter badaloní, amb la canya a punt, ha batut Razak. El porter ha hagut d'aparèixer instants més tard per enviar l'esfèrica a córner, en una acció en què Rosales, just abans, havia tret la pilota sota pals. Apretava el Girona tot buscant el segon.

Hauria pogut arribar al minut 71, quan Razak ha blocat la pilota just al damunt de la línia. Els jugadors visitants han protestat a l'assistent tot entenent que l'esfèrica havia entrat, però el joc ha continuïtat. El marcador s'ha mogut poc després. De nou ha aparegut Marc Gual. Aquest cop per collir un servei de porteria defectuós de Razak, a qui ha superat amb una plàstica vaselina.

La reacció a la desesperada dels locals no ha tingut el seu efecte. Gumbau ha entrat al tram final per donar més contenció al joc i el Linares ha sigut incapaç d'empatar, tot i haver disposat d'un xut al pal al descompte. N'hi ha hagut prou amb el doblet de Marc Gual, que permet al Girona continuar endavant a la Copa.



LINARES 1 - 2 GIRONA

LINARES: Razak, Miguelito (Chinchilla, min. 66), Dani Espejo, Rosales (Isra, min. 74), Josema, Fran Lara, Rodri, Chendo, Iván Aguilar, Anaba i Cervera (Joan Grasa, min. 78)

GIRONA: Riesgo, Calavera (Jairo, min. 46), Ramalho, Ignasi Miquel, Brian Oliván, Santi Bueno, Diamanka, Jozabed, Gallar (Gumbau, min. 88), Coris (Samu Sáiz, min. 46) i Marc Gual

GOLS: 1-0, Fran Lara (min. 14); 1-1, Marc Gual (min. 48); 1-2, Marc Gual (min. 73)

ÀRBITRE: Arcediano Monescillo (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Fran Lara, Anaba, Isra, Josema (Linares); Calavera, Coris (Girona). També ha vist la targeta groga el tècnic visitant, Pep Lluís Martí.

ESTADI: Linarejos, 3.500 espectadors