Martí: «És un torneig molt important; no perjudicial»

El Mirandés és a l'horitzó i, per aquest motiu, Martí ha decidit donar descans a la meitat de l'equip titular per al duel d'aquest vespre a Linares. Jugaran els menys habituals però això no vol dir, de cap manera, que el tècnic llenci la Copa. L'ambició de Martí és màxima i veu en aquesta competició un bona alternativa per tenir amb ritme tota la plantilla.



Dues competicions

«El prioritari és guanyar aquest partit a Linares. Tenim clar que la Copa és molt important. De fet, qualsevol partit oficial ho és. Sortirem amb la màxima exigència i amb la il·lusió de resoldre l'eliminatòria. No crec que ens pugui perjudicar la Copa. Sí que pot fer-ho, per contra, perdre el partit».



L'onze titular

«Confiem en tota la plantilla i és moment de repartir minuts. És una oportunitat per als que menys estan jugant de demostrar al míster que tenen la capacitat de fer-ho, tot i que ja ho sabem. Els jugadors que surtin ho faran en perfectes condicions. He d'acabar de rumiar l'onze però possiblement jugaran els que no han tingut gaires minuts. El sistema, malgrat que tot podria ser, no tinc previst canviar-lo».



El rival

«És un bon test per a tots. Per a ells i per a nosaltres per continuar competint. El Linares ha rebut molt pocs gols. És un equip que juga bé i seguríssim que ens posarà les coses difícils. Hem de ser el nostre Girona, amb personalitat i ambició».



Riesgo

«Pot jugar Asier o Suárez. Un canvi a la Lliga? Tot és possible en futbol. Tot i això només em plantejo aquest partit i estic convençut que qui jugui ho farà la mar de bé».



La motivació local

«El meu equip sempre està predisposat a la feina i té la concentració necessària. Sabem les dificultats que ens trobarem. Ja vam veure que hi va haver unes quantes sorpreses. Tot i això, per mi, tampoc es pot considerar tant sorpresa perquè en 90 o 120 minuts pot passar de tot independentment de la categoria dels equips. Haurem de donar ritme i velocitat a la pilota. A cada categoria hi ha molt bons jugadors. La diferència la fa el ritme i la velocitat».



Carlos Martínez

«Tant Stuani com Borja García arrosseguen alguna molèstia física i necessitàvem un xicot del filial. En Carlos ja ha vingut a fer feina amb nosaltres molts de dies i el coneixem. Si hi hem de recórrer, ho farem». Carlos Martínez juga amb el filial, a Primera Catalana, i aquest és el primer cop que va citat amb el primer equip.