Martí «Hem patit per no haver matat abans el partit»

Valoració

«Hem entrat molt bé al partit i crec que hem sigut superiors al Linares a l'inici, però llavors ha arribat el seu gol. Els ha donat més motivació i a nosaltres ens ha fet precipitar-nos. Tot i així hem gaudit de moltes arribades sense finalització. A la segona part hem tingut ocasions més clares. Encara que hem patit fins al final. El partit ens ha servit per veure alguns jugadors que no havien tingut massa minuts. Tots ells ho han interpretat bé, cosa que dona més feina als entrenadors. És per estar contents tal com ha anat».



Patiment

«Hem de matar els partits i no ens podem permetre el luxe d'estar pendents fins a l'últim moment. Ara, també estic content perquè hem buscat pilotes als espais i no només al peu, perquè els jugadors d'avui m'han demostrat que poden ser titulars en qualsevol moment».



Targeta groga

«He entès que Ignasi Miquel ha rebut un cop de colze. He recriminat això al quart àrbitre perquè no ho ha sabut veure».



Pilota al pal

«Ho he viscut amb nerviosisme. Sabem com és aquesta Copa, sempre hi ha sorpreses. Així s'ha demostrat aquesta eliminatòria. Sabíem que havíem de jugar amb la màxima actitud i ho hem fet. Només ens ha faltat matar el partit».



Proper rival

«Tal com ha anat tot, segurament ens tocarà un rival d'inferior categoria perquè hi ha hagut bastants eliminats de Primera i Segona. No ho sé, tampoc. Ara només tinc al cap el Mirandés. Ens queden dos dies per preparar el partit i els jugadors estan cansats. Volem acomiadar l'any de la millor manera possible».