Pendents del sorteig de la segona eliminatòria

Amb un ull posat al partit de diumenge contra el Mirandés, l'últim del 2019, i un altre a Las Rozas. Perquè allà és on avui (13 h) se celebrarà el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Hi serà el Girona, que va eliminar anit el Linares. Ara cal saber qui serà el seu proper rival d'una ronda que es disputarà el cap de setmana de l'11 i 12 de gener. Dos dies en què no hi haurà Lliga i, paral·lelament, es disputarà la renovada Supercopa d'Espanya amb la presència de Barça, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València. Cap d'aquests quatre conjunts entraran avui al bombo; la seva presència s'espera a la propera eliminatòria.

El Girona es veurà ara les cares amb un dels supervivents de Segona B o Tercera. Els duels, a partit únic i al camp de menor categoria. Els possibles rivals, per tant, són els següents: Badajoz, Cultural Leonesa, Haro, Rayo Majadahonda, Barakaldo, Sestao, Badalona, UCAM Múrcia, San Sebastián de los Reyes, Ceuta, Cartagena, Múrcia, Recreativo, Unionistas Salamanca, Tamaraceite, Zamora, Cacereño, Portugalete, Ebro, Marbella, Jaén, UD Logroñés i Oriola. També el Ieclà, exempt gràcies al primer sorteig. Això sí, falta que es disputin un parell de partits corresponents a la primera eliminatòria. El Mèrida-La Nucia es va suspendre ahir a causa del fort vent amb 0-1 per als visitants, mentre que un dia abans s'havia interromput el Pontevedra-Ibiza pels forts aiguats que queien a Galícia. Ara caldrà posar-se d'acord en les dates perquè un i altre partit es reprenguin perquè dos d'aquests equips avançaran a la competició.

A l'espera de saber el rival, el que sembla prou clar és que Martí tornarà a fer moltes rotacions. L'equip haurà jugat una setmana abans (5 de gener) al camp del Rayo i pocs dies després del duel a la Copa, tornarà a tenir un partit important, aquest cop a casa amb l'Extremadura (16 de gener). Ahir, el tècnic va sacsejar l'onze on hi van aparèixer fins a tres futbolistes que no havien disputat ni un sol minut aquesta temporada. Un d'ells, el porter Asier Riesgo. Va completar els 90 minuts i va rebre un gol. Menys estona va estar Sebas Coris, que va jugar la primera meitat. Feia un any que no disputava un partit oficial el de Tossa. També es va estrenar Santi Bueno. Fitxat aquest estiu després de rescindir del Barça B, l'uruguaià va actuar fins al xiulet final.