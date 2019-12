Rebenten un vidre del bus del Girona FC a la sortida del partit

Un desconegut va trencar ahir al vespre un dels vidres que transportava la comitiva del Girona FC a la sortida del partit de Copa que el va enfrontar al Linares (Jaén). Alguns aficionats locals no es van prendre bé l'eliminació del seu equip i van pagar la frustració amb l'autobús del Girona FC.

Segons informen fonts del club, els ocupants van sentir l'impacte d'una pedra uns dos-cents metres després d'haver sortit de l'estadi de Linarejos. En un primer moment, el vidre va quedar esmicolat però poc després, durant el trajecte de l'expedició que es dirigia a Granada, va caure sobre les primeres files de seients sense que provoqués danys a ningú.

L'expedició es dirigia cap a Granada on ha passat la nit per sortir avui cap a Girona. De moment, el club no pensa presentar cap denúncia pels fets.