El Girona es retrobarà amb un vell fantasma a la Copa

El Girona va tornar ahir de terres andaluses amb el bitllet per a la segona ronda de la Copa sota el braç. L'equip, que havia dormit a Granada, va aterrar a Barcelona al migdia i poc després va conèixer quin serà el seu rival per a la tercera ronda. Era clar que tocaria un equip de Segona B i el Girona era a l'expectativa d'enfrontar-se a un vell conegut com el Barakaldo o algun rival inèdit els últims anys, com el Badajoz. Tanmateix, ni l'un ni l'altre. Tampoc el factor proximitat no va aparèixer i el Badalona tampoc va tocar. L'atzar va aparellar els gironins amb el Cartagena, el líder del Grup IV de Segona B. Un equip poderós i amb potencial que les tres darreres temporades ha disputat el play-off d'ascens a Segona A. L'eliminatòria contra el conjunt murcià es disputarà el cap de setmana de l'11 i el 12 de gener a l'estadi Cartagonova, on els gironins no coneixen la victòria. El balanç és de tres empats i sis derrotes en les nou visites a l'històric Cartagena i a l'actual Cartagena FC els últims anys. Fins ara, el Cartagena ha estat entrenat per l'exporter uruguaià del Llevant -on va coincidir amb Stuani- i el Deportivo, entre d'altres, Gustavo Munúa, però ahir es va conèixer la seva sortida del club per marxar al Nacional de Montevideo del seu país. Munúa dirigirà avui el partit contra el Iecla, tercer classificat, i després sense que de moment es conegui qui serà el seu substitut.

«Dels possibles rivals, és un dels més forts que ens podia tocar. És el líder del Grup IV de Segona B i compta amb jugadors experimentats, la majoria dels quals jugava la temporada passada a Segona A: Verza, Caballero, Quim Araujo, Santi Jara...Serà un partit complica». Aquesta és la valoració que en feia Quique Cárcel ahir a la tarda. El director esportiu blanc-i-vermell anomenava un dels jugadors més destacats d'aquest Cartagena: Caballero. Sí, el famós Pablo Caballero. El davanter argentí del Lugo que amb el seu gol en l'afegit va frustrar l'ascens del Girona a Primera en la darrera jornada de la temporada 2014-15. Un home que va entrar directe a la història negra del Girona com un dels pitjors fantasmes del club. Caballero, de 33 anys, va fitxar aquest estiu pel Cartagena després de dos cursos poc reeixits amb l'Almeria (42 partits i cinc gols). Sigui com sigui, la seva presència al partit ja és un bon al·licient per al conjunt gironí que intentarà fer valer la seva categoria per continuar avançant rondes a la competició. A banda d'aquell gol fatídic, Caballero també va fer-n'hi un altre al Girona la temporada següent a l'Anxo Carro (1-1).

En ple mercat d'hivern, serà una altra oportunitat per als jugadors que no estan gaudint de tants minuts a la Lliga. Ja va passar a Linares i tornarà a passar a Cartagena. «Al cap de pocs dies juguem contra l'Extremadura a Montilivi. S'ha demostrat que hi ha jugadors que necessiten aquests tipus de partits. Esperem que puguin arribar-hi tots en plenes condicions per tenir la màxima gent possible amb ritme», destacava Cárcel.

Per la seva banda, el Cartagena està immers en el tercer intent consecutiu d'ascendir a Segona A, d'on va caure el 2012 després de tres cursos seguits. Des de llavors, l'Avilés (2014), el Barça B (2017), el Rayo Majadahonda (2018) i el Ponferradina (2019) han acabat amb el somni de tornar a la categoria de plata. Enguany, el Cartagena és líder després de 17 jornades amb 37 punts. Al Cartagonova hi ha guanyat set partits i només ha cedit un empat i una derrota.

A banda de Caballero, el Cartagena té a les seves files un compatriota il·lustre de Stuani. Es tracta del lateral Jorge Ciro Fucile, de 35 anys, internacional 49 cops amb l'Uruguai i present als Mundials del 2010 i el 2014.