Gual eleva encara més la seva productivitat

A manca d'oportunitats a la Lliga, on amb Cristhian Stuani en estat de gràcia poc es pot fer, Marc Gual va demostrar dijous a la Copa que és un jugador molt a tenir en compte per Pep Lluís Martí. Els seus dos gols al Linares van capgirar el partit i van donar el bitllet a la segona al Girona. El badaloní va ser un dels més destacats a Linarejos, on va perdonar un parell de claríssimes ocasions per haver fet l'1-3 i haver-se'n tornat a casa amb un hat-trick i la pilota del partit a la maleta.

Sigui com sigui, tant per números, 4 gols a la Lliga i 2 a la Copa, com per ascendència i participació quan li ha tocat jugar, Gual està trucant amb molta força a la porta de la titularitat. Una productivitat més que notable en 17 partits (1.080 minuts) que, tot i això, no el fa indiscutible. De fet, el badaloní no és titular des de la visita a Ponferrada -Stuani era amb la seva selecció-, on precisament va marcar el gol de l'empat dels blanc-i-vermells (1-1), i amb Martí, a la Lliga, tan sols ha jugat a les segones parts dels partits contra Extremadura, Saragossa i Numància, sempre sortint des de la banqueta. Tanmateix, Gual s'estima més continuar pencant per guanyar-se el lloc que no pas reclamar res. «Tothom sempre vol jugar. Jo hi soc per aprofitar els meus minuts quan sigui al camp. Treballo per tenir-ne i aprofitar-los», assegura el jugador cedit pel Sevilla. En aquest sentit, el balanç que fa Gual del partit del Girona a Linares és positiu. «Havíem vingut a guanyar i continuar vius a la Copa. Hem jugat els menys habituals i hem demostrat que som un equip llarg», deia.

A Linares, Gual va marcar dos gols però va tenir també la sentència als seus peus un parell de vegades en un bon partit del badaloní. «Les ocasions s'han de tenir. En vaig tenir diverses i en vaig fallar algunes però estic content de com va acabar el partit i pels meus dos gols», deia. Abans de l'1-2, Gual va tenir una doble ocasió molt clara. «Entre el porter i el defensa me la van treure, però al final vam guanyar i vam aconseguir el bitllet», deia un Gual que, posats a triar, assegurava que el Badalona, on va néixer, hauria estat la seva preferència.