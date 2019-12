El Mirandés deixa glaçat un Girona sense joc ni idees

De col·locar-se a només dos punts de l'ascens directe a passar les vacances de Nadal fora del 'play-off'. L'equip ha tancat la primera volta de la pitjor manera possible, amb una derrota a Montilivi davant un bon Mirandés, que ha signat una molt bona primera meitat, ha resistit el setge de la segona i ha sabut matar el partit en el moment precís. Els regals innecessaris en defensa i l'actuació del porter Limones expliquen el 0-3 final, que deixa els gironins amb 31 punts i amb molts interrogants per encarar els propers dies.

Divisió d'opinions de Montilivi per acomiadar l'equip a la segona meitat. Reacció justificada, per un resultat advers i una actuació poc convincent. Sense idees, a l'equip li ha costat un món arribar amb perill a la porteria de Limones. S'ha buscat repetidament a Stuani, però sempre no es pot cantar victòria. Sí que ha marcat el 7 només començar, tot i que el seu gol l'ha anul·lat l'àrbitre. Prometia l'inici del Girona, que s'ha anat evaporant. Pel bon plantejament del Mirandés, valent i atrevit. I pels regals, que s'han acumulat. Un d'ells, en una pèrdua d'Alcalá que ha aprofitat Marco André per encarar Juan Carlos i batre'l amb un remat creuat. El 0-1 ha fet mal als de Martí, que han rebut un nou revés uns minuts després, quan Samu Sáiz s'ha hagut de retirar. S'ha fet mal a la cuixa en una cursa i no ha pogut continuar. El seu lloc l'ha ocupat Gallar.

Ha aparegut poc el 21. Tampoc massa més Maffeo. L'atac s'ha monopolitzat a l'altre costat, on Jairo, Mojica i també Borja García s'han multiplicat. Ara bé, tot i posar-hi ganes i buscar la reacció, el cert és que d'ocasions clares, pel bàndol local, n'hi ha hagut ben poques als primers 45 minuts. Tampoc gaires dels visitants, tot i que potser un xic més clares. Com ara un cacau de Merquelanz, que ha culminat una jugada que naixia d'una nova pèrdua, aquest cop a peus de Granell. Abans, el propi Merquelanz havia fet aparèixer Juan Carlos, mentre que Sergio González, agafant l'esquena de la defensa, ha provat un remat de primeres que ha sortit per damunt del travesser.

El comptador d'oportunitats blanc-i-vermells no s'ha disparat, ni de bon tros. Stuani ha rematat amb l'esquerra, i malament, un servei de falta de Granell. Dos minuts més tard, Jairo ho ha provat veient com Limones li atrapava la pilota. I poc després, era Stuani amb un cop de cap impossible el que obligava al porter a evitar l'empat. Res que evités el 0-1 al descans i els xiulets d'alguns aficionats. La reacció era obligatòria.

El pas endavant s'ha produït al tornar dels vestidors. Era l'única manera si es volia sumar algun punt. Més intensitat i una marxa més ha sigut suficient per posar setge a la porteria d'un Limones que s'ha convertit en l'autèntic protagonista, al mateix temps que el Mirandés perdia metres tot buscant matar el partit al contracop. Un parell d'avisos per començar, amb un remat de Gumbau massa alt i un cop de cap de Gallar que ha sortit fora. Després, el recital de Limones. Fins a dues bones intervencions davant Borja García, que ho ha provat amb un xut sec i una vaselina. També ha tret un cop de cap de Juanpe, un altre d'Stuani i un xut creuat del davanter uruguaià.

Limones ha tret de polleguera Montilivi. També Iraola, tècnic visitant, cada cop que sortia a protestar alguna acció. Fins i tot l'àrbitre, que no li ha ensenyat la segona targeta groga a Guridi quan el migcampista ha tallat una pilota amb la mà. Martí ha fet entrar Jozabed, primer, i una estona Marc Gual, posant el 9 en punta al costat d'Stuani. Tot depenia d'un gol, que la pilota entrés. Però la cosa s'ha complicat i de valent quan el Mirandés ha fet el segon. Pèrdua al mig del camp de Jozabed que ha iniciat el ràpid contracop dels visitants. Merquelanz, qui ha rebut a dins l'àrea, no ha fallat i ha fet pujar el 0-2 per deixar a tothom glaçat.

Perquè la nit fos del tot desastrosa, una excel·lent jugada col·lectiva dels visitants va servir perquè Merquelanz situés el 0-3. Ja n'estava tipa l'afició que encara quedava a l'estadi, que amb el partit encara en dansa va decidir marxar. No sense abans destinar alguns retrets cap a la llotja.



Fitxa del partit:

GIRONA: Juan Carlos; Maffeo, Alcalá, Juanpe, Mojica (Gual, min. 76); Granell, Gumbau (Jozabed, min. 61), Borja García; Samu Sáiz (Gallar, min. 28), Jairo i Stuani

MIRANDÉS: Limones; Carlos Julio, Sergio González, Odei, Franquesa, Malsa (Álvaro Peña, min. 68), Guridi, Merquelanz, Íñigo Vicente (Kijera, min. 89), Antonio Sánchez i Marcos André (Aias, min. 81)

GOLS: 0-1, Marcos André (min. 19); 0-2, Merquelanz (min. 79); 0-3, Merquelanz (min. 92)

ÀRBITRE: Jon Ander González Esteban (comitè basc). Ha amonestat Mojica (Girona); Guridi, Malsa (Mirandés).

VAR: David Pérez Pallás (comitè gallec)

ESTADI: Montilivi, 6.842 espectadors.