Martí: «El Mirandés és un equip molt vertical»

El partit de Copa del Rei contra el Linares ja és història. Pep Lluís Martí va comparèixer ahir a roda de premsa i va intentar centrar-se i focalitzar totes les respostes en el rival d'avui, el Mirandés. Un equip que ve de vèncer, com el Girona, a Copa al camp del Coruxo, i que només té tres punts menys que el conjunt blanc-i-vermell.



«El Mirandés ens posarà les coses molt difícil. És un equip molt vertical, amb molta ambició i que pressiona molt. A més quan té el domini de la pilota és un conjunt perillós perquè se sent molt còmode. Les claus per guanyar seran intentar superar la pressió que ens faran en tot moment i tenir molta movilitat quan tinguem l'esfèrica per tal de crear espais i sorprendre'ls».



«Tindrem l'absència assegurada de Santi Bueno que es troba amb la selecció sub-23 d'Uruguai. A més d'ell, probablement s'hi hauran d'afegir Aday i Jonatan Soriano, tot i que no són del cent per cent segures. Demà (avui) realitzarem una sessió d'entrenament matinal per veure com es troben tots els jugadors i fer, posteriorment, la convocatòria».



«No crec que els entrenadors haguem de tenir un temps d'adaptació. El que hem de fer quan arribem a un lloc, com vaig fer jo amb el Girona, és intentar adaptar-nos al més aviat possible. Això sí, a mida que passen els dies i el temps coneixes més els jugadors: com són, de quina manera s'entrenen i juguen...».



«L'enfrontament contra el Linares ens va servir per veure errors. El que hem de fer és intentar trobar-los i millorar-los per al proper partit. El mateix passa amb les nostres virtuts, en aquest cas les hem d'enfortir. A més, considero que en el xoc de dijous passat vam aprofitar diversos factors com els entrenaments, els minuts que van obtenir els jugadors que normalment no tenen minuts per què agafin ritme de competició. A més aquesta mena de partits ens van bé perquè tenim una plantilla molt ampla».



«El Cartagena serà un rival complicat de superar com ho va ser el Linares. Tenen en comú que els dos conjunts van líders a les seves respectives lligues. Però amb una diferència: el Linares ho era de Tercera Divisió i el Cartagena ho és del seu grup de Segona B. Això fa que sigui un equip encara més perillós. De fet, podríem dir que tenen un equip fet per estar en alguna categoria més d'on es troben.