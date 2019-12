El Mirandés tan sols ha esgarrapat un punt en cinc visites a Montilivi

El Mirandés tornarà a trepitjar Montilivi més de dos anys després de l'última vegada. El conjunt burgalès va tornar aquest estiu a Segona A després de dues temporades a la categoria de bronze després de superar al play-off d'ascens l'Atlètic de Madrid B, el Recreativo i l'Atlètic Balears a la final. L'artífex de l'ascens va ser un entrenador jove i poc conegut al futbol professional com Borja Jiménez, que, malgrat l'èxit, a l'estiu va acceptar una oferta de l'Asteras Trípoli de la primera divisió de Grècia i no va continuar a Anduva. El club va decidir substituir-lo per l'exjugador de l'Athletic Andoni Iraola, amb experiència fins ara només a l'AEK Larnaca. El tècnic basc ha mantingut bona part del bloc de l'ascens però també ha completat la plantilla amb els cedits de la Reial Societat com Merquelanz i Guridi o de l'Athletic com Íñigo Vicente

No es pot dir que hagi tingut sort el Mirandés en les seves visites a Montilivi. I això que el primer cop que van trepitjar terres gironines es van imposar per la mínima. Era la temporada 1987-88 a 2a B i els burgalesos van guanyar per 0-1. Ja en aquesta etapa moderna al futbol professional, el Mirandés tan sols ha esgarrapat un empat de les cinc ocasions que s'ha enfrontat al Girona a Montilivi. Les quatre primeres visites es van saldar amb victòries d'allò més convincents: 4-0 (12-13), 4-0 (13-14), 3-0 (14-15) i 2-0 (15-16). L'únic botí que ha tret el Mirandés de l'estadi va ser el curs 16-17, curiosament l'any en què el Girona pujaria a Primera i els burgalesos baixarien a 2a B (1-1).



López, destituït a Gijón

Per altra banda, la derrota de l'Sporting contra l'Extremadura al Molinón (0-1) va costar el càrrec al tècnic local, José Alberto López, que va ser destituït pocs minuts després del final del partit.