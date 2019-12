Montilivi espera una alegria per tancar l'any de la millor manera

El Girona va cobrir l'expedient dijous amb una soferta victòria (1-2) a Linares que li permet continuar viu a la Copa, on el Cartagena ja l'espera a la segona ronda. El partit a Linarejos va permetre veure en acció i que tinguessin minuts els jugadors menys habituals fins ara. Avui contra el Mirandés, però, la història és completament diferent. Torna la Lliga i en joc hi ha tres punts importantíssims per a tancar de la millor manera el 2019 i seguir l'estela de les posicions d'ascens directe. Pep Lluís Martí ha tingut poc temps per preparar el part d'aquest vespre però és conscient que després de la derrota a Sòria contra el Numància de l'última jornada (2-0) la victòria és més necessària que mai. La desfeta a Sòria va fer que l'objectiu s'allunyés fins als 5 punts i el Girona té clar que la distància no es pot ampliar més abans de les vacances de Nadal. Martí aparcarà els invents i els titulars tornaran a escena avui per intentar superar el conjunt burgalès. És a dir, es veurà el Girona de sempre amb Stuani, Borja García, Granell, Maffeo i companyia. Aday Benítez i Jonatan Soriano, per lesió, i Santi Bueno, concentrat amb la selecció preolímpica de l'Uruguai, són les baixes que té Martí pel partit d'avui.

A Sòria, un gol matiner i evitable va destarotar un Girona que no va ser l'equip fiable que havia estat d'ençà de l'arribada de Martí. Caldrà veure si les mancances ofertes contra el Numància s'han esmenat i el Girona és capaç de trobar al tre cop el camí de la victòria a la Lliga. Recuperar la versió d'equip sòlid en defensa i letal en atac i demostrar que el partit de Sòria va ser simplement una relliscada ha de ser l'objectiu d'avui. Només s'hi val a guanyar, però per fer-ho, el Girona haurà d'estar fi. Així ho diuen els números que indiquen que el Mirandés és un dels equips més en forma el moment i ha sumat 13 dels 18 últims punts en joc. Tanmateix, la fortalesa que ha mostrat el Girona com a local convida a no tenir dubtes.

Maffeo, Alcalá i Juanpe tornaran a l'onze i formaran una línia defensiva que podria completar Johan Mojica. El fet que Oliván jugués els noranta minuts a Linares i que el colombià porti dues suplències consecutives podria fer que Martí optés pel canvi. Al mig del camp Granell i Gumbau formaran altre cop el doble pivot mentre que la línia de tres mitgespuntes estarà composta per Borja García al mig, Jairo a l'esquerra i Samu Sáiz a la dreta. En punta d'atac, Stuani intentarà mantenir el seu estat de gràcia que li va permetre anotar tres gols en l'últim partit a l'estadi contra el Lugo. El fet que Juan Carlos no viatgés a Linares resta opcions que Martí opti per un canvi de porter i doni la titularitat a un Riesgo que va complir amb bona nota a Linares.

Per la seva banda, el Mirandés va arribar ahir a Girona sense fer pública la convocatòria, norma habitual del club d'ençà de l'arribada d'Andoni Iraola. El tècnic basc, això sí, no pot comptar avui amb Álvaro Rey, sancionat per acumulació d'amonestacions. A l'onze que presentarà el Mirandés hi seran, això sí, els seus futbolistes més destacats com Merquelanz o Marcos André, suplents a la Copa, així com Guridi, Antonio Sánchez o Malsa.