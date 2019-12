bon nadal i feliç stuani gol!!!

ist el 0-3 d'ahir i la discreta primera volta del Girona, els diré d'entrada on vull anar a parar: s'ha de pujar directe; si no, pot ser un autèntic drama. I ara els desenvoluparé la idea.

Sort que tot i perdre, la jornada no ha anat gens malament. Només la derrota del Cadis en el seu partit contra el Numància ja evitava que la cosa quedés complicada de cara a la segona volta. Ara, evidentment senzilla no és, però assequible sí, malgrat el gruix d'equips que hi ha lluitant per les dues places d'ascens directe.

Dit això, em remeto a la idea inicial, o pugem directe o qualsevol rival que ens pogués tocar a les eliminatòries d'ascens seria més favorit que nosaltres. Per dues coses, la primera perquè difícilment cap conjunt tindrà la pressió que suporta el Girona FC des del començament del campionat pel fet de ser l'equip amb més pressupost per la plantilla, farcida de grans noms, i per tant el rival a batre aquest any.

La segona raó, i la de més pes, perquè aquestes hipotètiques eliminatòries l'equip que entrena Pep Lluís Martí les hauria d'afrontar sense Cristian Stuani. No sé si s'han mirat el calendari internacional del 2020, però si no ho han fet, ja els ho explico jo.

La 47a edició de la Copa Amèrica es jugarà a l'Argentina del 12 de juny al 12 de juliol. És a dir, començarà just després de disputar-se la primera eliminatòria d'ascens prevista per al 31 de maig i el 7 de juny, però si comptem concentració prèvia, queda clar que Stuani és més fàcil que estigui amb el seu combinat que jugant a Montilivi.

Potser no caldria, però vull recordar que amb el davanter uruguaià a l'equip, i evidentment amb els 16 gols que ha fet fins ara, el Girona FC ha sumat 29 de 51 punts possibles. Mentre que sense ell, que ha faltat quatre jornades, se n'han sumat 2 de 12. Podem refiar-ho tot a la sort i a la resta de la plantilla, però això no treu l'«Stuanidependència» que té el conjunt gironí i que seria un factor més que clau en unes hipotètiques eliminatòries per tornar a primera.

Resum de tot plegat, si ens imaginem un Girona sense l'uruguaià en el possible moment clau de la temporada, no els hauria de saber greu si ahir no els va tocar la loteria, perquè el premi gros per a la parròquia gironina aquest any és l'ascens directe. Si no, les passarem molt... magres.