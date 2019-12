iraola «La clau ha estat superar els pitjors moments de la segona part»

? D'allò més satisfet va acabar el tècnic del Mirandés, Andoni Iraola. «Sempre sortim a guanyar sense complexos però sabíem que veient el nivell del rival i la dificultat del partit era molt difícil», reconeixia, preguntat per l'impacte del 0-3. Iraola va destacar que una de les claus del partit va ser haver superat els moments de dificultat de la segona part. «Ens han pressionat i no ens han fet gol. Hi ha hagut moments en què es veia difícil». També va ser clau «el primer gol. A partir d'allà el partit ha tingut moltes transicions i anades i vingudes i això ens ha anat bé».