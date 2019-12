Una primera volta de fracàs per culminar un 2019 d'insomni

Ningú va dir que el camí per tornar a Primera seria fàcil. Tenir «una de les millors plantilles» de la categoria no és suficient per a un Girona que continua pecant en aspectes que són, sobretot, defensius. Una errada de Pedro Alcalá va convertir-se ahir en una assistència per al davanter Marcos André, que superava sense problemes la porteria de Juan Carlos. Amb el marcador a favor i la indiferència dels blanc-i-vermells, sense sort a l'àrea rival, el Mirandés no va tenir cap complicació per clavar un dolorós 0-3 a Montilivi en l'últim partit del 2019.

El Girona ha tancat la primera volta a la 9a posició amb 31 punts; fruit de 9 victòries, 4 empats i 8 derrotes. Queden a 1 del play-off i a cinc de l'ascens directe. Són uns números poc galdosos per a un teòric aspirant a retornar a Primera.

La derrota tanca un any 2019 que ha sigut un desencís constant. Començant el 2019 amb un empat al camp del Llevant, el Girona va complicar-se la vida de mala manera en fer només 3 dels últims 30 punts en joc i baixar a Segona després de dos cursos a l'elit. Amb els traspassos de jugadors com Pedro Porro i Portu, més l'ajuda de La Lliga als clubs que baixen, el Girona té el límit salarial més alt de la categoria de plata (29 milions) però fins ara no ho ha demostrat.