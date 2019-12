Tanquen la grada supletòria de Preferent per motius de seguretat

Prop de 2.000 seguidors del Girona, entre abonats i públic amb entrada vàlida per al partit d'ahir, es van quedar sense poder assistir al duel contra el Mirandés. El motiu, el tancament per motius de seguretat de la grada supletòria de Preferent, motivat pel vendaval de dissabte a la nit, i que havia provocat alguns desperfectes a la lona de la coberta. El club i l'empresa Nusli, l'encarregada de la instal·lació, van determinar ja a primera hora del matí que el millor seria no obrir aquesta part del camp, a l'espera de poder avaluar el seu estat amb més deteniment durant els propers dies. El següent partit a casa no és fins el dijous 16 de gener (20.00) contra l'Extremadura. Primer semblava que s'hauria de posar una coberta nova, però finalment la idea és que es podrà mantenir, amb algunes reparacions.

La decisió de tancar la grada el club la va anunciar a quarts de tres de la tarda i de seguida les xarxes es van omplir de missatges crítics, sobretot d'abonats a qui se'ls deixava sense la possibilitat d'anar al camp. El Girona els oferia com a compensació retornar-los el preu de la part proporcional de l'abonament, i que aquest consti com a partit vist de cara a les promocions que s'ofereixen per assistència. A la gent que tenia una entrada se'ls en donarà una per a un altre partit o se'ls retornaran els diners. A la pràctica, però, el club va acabar recol·locant en altres zones del camp els abonats que tot i l'anunci del Girona van decidir anar a Montilivi.

La grada supletòria de Preferent es va instal·lar l'agost de 2017, poques setmanes abans de l'històric debut del Girona a Primera, dins de les obres de millora de l'estadi que van permetre ampliar-ne l'aforament fins als 13.500 seients. La negociació entre el club i l'Ajuntament per obtenir el permís va ser llarga, perquè el consistori volia les màximes garanties de seguretat. Així es va pactar la instal·lació d'uns sensors de moviment (inclinòmetres), i ja es va advertir que en cas de fortes ratxes de vent es podria tancar. Mai fins ahir havia passat. Dissabte es van registrar vents de fins a 80 km/h i malgrat que l'estructura no es va moure, veient els desperfectes a la coberta es va considerar que el més assenyat era no obrir l'espai. La premsa escrita i les ràdios, que ocupen la part superior de la preferent coberta, es van recol·locar a les cabines de tribuna.

L'any passat a Primera hi havia grades supletòries també als dos gols, de les quals el Girona va prescindir amb el descens. Tot i això va apostar per mantenir la de Preferent, deixant l'aforament de l'estadi en 11.500 espectadors per afrontar el retorn a Segona. L'afició aquest curs està responent i la mitjana d'assistència està per sobre dels 8.000 aficionats. Ahir, però, el tancament d'una part de Preferent va fer baixar la presència d'espectadors al camp. Segons l'estadística oficial, 6.842 persones van veure en directe l'últim partit del Girona de 2019, la pitjor entrada d'aquest curs.