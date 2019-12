Els mitjons solidaris que ajuden nens i nenes a practicar esports d'equip

No és cap secret que el Girona no viu el seu millor moment, les dues temporades a Primera Divisió es perceben cada cop més llunyanes i patacades com la de diumenge contra el Mirandés - «després d'un partit que no ha anat bé sempre és més complicat dormir a la nit», reconeixia Àlex Granell -, però el pas per l'elit ha deixat un innegable pòsit a la ciutat. Pere Pons juga ara a l'Alabès i Eloi Amagat encara la recta final de la seva carrera a l'Olot, però els dos migcampistes encara són molt reconeguts a Girona i més quan es reuneixen amb el seu amic Àlex Granell.

-«És en Pons, en Pere Pons».

- «Què ens podem fer una foto?, és que jo també jugo a futbol»-, diu una noia que lesionada passa pel carrer Ballesteries caminant ajudant-se amb dues crosses.

Granell, Eloi o Pere Pons són conscients que s'han convertit en algunes de les cares més reconeixibles dels millors anys del Girona i, per això, a banda dels diferents negocis en què han anat invertint en els últims temps a la ciutat, tampoc deixen de banda la seva participació en projectes solidaris com la recollida de diners per les beques del projecte Pigmalió de Càritas a través de la venda d'uns mitjons dissenyats per ells mateixos en col·laboració amb la botiga gironina Soxshop. «És el segon any que col·laborem amb Càritas per ajudar nens i nenes a fer esport a través d'aquests mitjons que nosaltres mateixos hem dissenyat, cadascun dels tres amb la voluntat de parlar d'alguna cosa que el faci sentir bé», explicava Granell ahir en un acte a Soxshop, on els tres futbolistes i el responsable de l'establiment van entregar a la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, un xec amb els 1.500 euros que s'han recollit amb aquesta segona edició dels mitjons solidaris.

El projecte Pigmalió ajuda nens i nenes a fer esport a través d'unes beques que els permeten integrar-se en equips que ja existien prèviament i no pas creant-ne d'específics. «Un dels valors que té Càritas és donar oportunitats i això creiem que s'enllaça amb els valors de l'esport, perquè practicar esport de grup dona l'oportunitat a aquests joves de reforçar habilitats socials com el treball en equip i també d'eixamplar la seva xarxa d'amistats», explica Dolors Puigdevall sobre un projecte en el qual, per segon any, Àlex Granell, Eloi Amagat i Pere Pons han col·laborat amb nous dissenys. En el cas de Granell els seus mitjons llueixen els colors del Girona i en un costat tenen una noia jugant a futbol i en l'altre un noi «una mica en representació de la meva vida»; Eloi va optar per aprofundir en la seva experiència de la temporada passada a Nova York, on va jugar uns mesos amb el New York City, «posant l'Skyline de la ciutat amb un mitjó amb la bandera americana i l'altra amb la catalana i el Pont de Pedra»; mentre que Pere Pons va buscar «un model més juvenil amb la paraula Fight en lletres d'estil més còmic».

Després d'anys junts, el futbol ha separat Granell, Eloi i Pere Pons en tres vestidors diferents a Girona, Olot i Vitòria però el migcampista de Sant Martí Vell es va afanyar a deixar clar que encara que ell sigui el que està més lluny vol continuar col·laborant amb la captació de fons per a les beques del projecte Pigmalió. «Estic content de participar un any més, molt agraït a Càritas per comptar amb nosaltres, i ara que estic fora m'agradaria igualment tornar a repetir l'any vinent i tot els que facin falta».

L'experiència de Càritas al llarg del temps que està treballant amb el projecte Pigmalió revela que una gran part dels nens i nenes que han rebut les beques, al mateix temps han millorat els seus resultats acadèmics demostrant els beneficis de practicar un esport d'equip en l'educació.