Bueno «El Girona aposta per mi com a projecte»

El futbolista uruguaià del Girona, Santi Bueno, està concentrat amb la selecció sub-23 del seu país amb la qual prepara el preolímpic que es disputarà al mes de febrer. Bueno va participar dimarts en el partit amistós contra Canelones del Sur en què el combinat charrúa es va imposar per 4-1. «Assumeixo el compromís i la responsabilitat de lluitar per un lloc a llista i després poder ser als Jocs», va dir. Bueno, que les dues últimes temporades va jugar al Peralada cedit pel Barça, va ser fitxat a l'estiu amb un contracte de cinc anys. Tot i això, encara no ha debutat a la Lliga i només ha participat en el partit de Copa a Linares on ho va fer primer de migcentre i després de central. «Al juliol vaig signar per cinc anys pel Girona on hi ha un projecte molt bonic amb el City Group. Estan apostant per mi com a projecte. Que hi sigui Stuani és un gran suport perquè m'ajuda que tot vagi bé. Estic molt content amb el repte», va assegurar.