Una primera volta insuficient obre la porta als reforços

A principis d'estiu, tots els estaments del Girona, llevat segurament del vestidor, van anunciar a bombo i platerets que l'únic objectiu d'aquesta temporada era tornar a Primera Divisió. Des del president Delfí Geli fins a l'entrenador, Juan Carlos Unzé, les primeres paraules del qual van ser «accepto el repte de tornar el Girona a Primera». Segurament aquella frase va ser dita amb tota la confiança i bona fe del món però des d'aquell instant, aquells mots es van girar com un bumerang per convertir-se en una dosi extra de pressió en cada partit. Els mals resultats van condemnar Unzué a la 12a jornada i van provocar l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta. La decisió de fulminar Unzué va ser la primera resposta a una reflexió que emana en els cercles més íntims dels budells de Montilivi. «Enguany no es repetiran els mateixos errors de la temporada passada». Les següents podrien ser l'arribada de reforços durant el mercat d'hivern que s'obre la setmana que ve. No es preveu pas cap revolució però potser sí més moviments dels que en principi hi havia previstos d'entrada.

Les condicions econòmiques per assolir l'objectiu hi són a bastament. Tant que, el Girona (29,2 milions) pot mirar amb llargavistes el segon club (el Rayo 19,2) amb menys límit salarial per a la plantilla. Tanmateix, això no és cap garantia de resultats i l'equip ho ha evidenciat al final de la primera volta. L'arribada de Martí va fer espavilar la plantilla i de mica en mica el Girona es va acostar als llocs d'ascens. Tot i això i quan més bé es tenia per acabar el primer tram de Lliga a tocar de la zona noble, les patacades a Sòria (2-0) i contra el Mirandés (0-3) han suposat una frenada en sec en les aspiracions de l'equip.

Arribats a l'equador del campionat, l'equip és 9è a un punt del play-off d'ascens i a 5 de l'ascens directe. És a dir, massa lluny de l'objectiu marcat. El club ja ha gastat el cartutx del canvi d'entrenador i a les portes de l'obertura del mercat d'hivern caldrà veure si es prenen gaires decisions pel que fa a la plantilla. Quique Cárcel ja va reconèixer a finals d'estiu que el club s'havia guardat una partida econòmica per si al gener calia reforçar l'equip. La Lliga ha evidenciat, durant aquesta primera volta, les mancances d'un Girona que no ha respost a les expectatives. La plantilla més cara de Segona Divisió A no és on li pertoca i segurament això farà que hi hagi moviments els propers dies i setmanes. Cárcel ja va admetre fa un parell de mesos que es reactivaria la recerca del pivot defensiu que no va arribar a l'estiu. En aquest sentit, l'opció Sebastián Cristóforo (Fiorentina), fallida a l'estiu a darrera hora continua sobre la taula, així com la de Kaptoum del Betis.



Sortides?

Malgrat que la prioritat és trobar un migcentre de característiques més defensives dels que hi ha a la plantilla, el Girona està obert a reforçar altres posicions. Els resultats no arriben i per aquest motiu, el club no estalviarà esforços per reforçar l'equip en aquesta segona volta. En aquest sentit, no seria d'estranyar que hi haguessin més altes.

Tot dependrà també del que passi amb les possibles sortides. I és que Girona, de moment, només té disponible una fitxa, la qual cosa fa que si es vol fer més d'una incorporació caldrà aprimar la plantilla. En aquest sentit, homes sense participació de moment a la Lliga com Santi Bueno o Sebas Coris podrien tenir la porta oberta a buscar un destí on trobessin més minuts. Tant l'un com l'altre tan sols han tingut minuts a la Copa del Rei al camp del Linares i no s'han estrenat a la competició regular. Tampoc seria d'estranyar alguna sortida de futbolistes arribats aquest estiu que no estan tenint la partipació ni el rendiment desitjats. A més a més, cal tenir en compte que a Valery Fernández, si tot va sobre el guió previst, se li tramitarà la fitxa federativa aquest gener. El jove carriler de l'Escala es va lesionar de gravetat al genoll durant un amistós al camp del Derby County.