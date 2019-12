Raúl Martín Presa, president del Rayo Vallecano, va mostrar el seu «rotund desacord» amb la resolució del Comitè. «Aquesta sanció transcendeix la jurisprudència i l'ordenament jurídic espanyol perquè el club és una víctima, no un culpable. És una atrocitat sancionar el Rayo amb 18.000 euros per fets en els quals el club no va tenir cap mena de responsabilitat».