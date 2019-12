El Rayo-Girona es jugarà amb una part de Vallecas clausurada pel cas Zozulia

La segona part del partit Rayo Vallecano-Albacete, corresponent a la 20 jornada de la Lliga SmartBank, suspès pels càntics i insults de «nazi» cap al jugador visitant Roman Zozulia, es jugarà a porta tancada en una data per determinar. A més a més el club madrileny haurà de pagar una multa de 18.000 euros i es clausura parcialment una graderia de l'estadi de Vallecas segons va acordar ahir el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol. D'aquesta manera, Vallecas ja tindrà una part de la graderia tancada per al partit que el Girona jugarà el proper dia 5 de gener (16.00) en la represa de la competició després de les vacances de Nadal.

En la seva resolució, Competició decideix proposar un multa de 18.000 euros perquè considera que el Rayo «no va ser capaç de col·laborar de manera eficaç» en la repressió de les conductes violentes, així com no va identificar als autors dels càntics ni ha adoptat mesures contra els mateixos, segons diu la sentència. Per aquest motiu, el comitè va acorda la clausura d'aquest sector de l'estadi de Vallecas des del qual es van proferir càntics com «Ets un nazi» i es van exhibir les pancartes contra el jugador de l'Albacete.

Per altra banda, contra el Girona el Rayo tindrà la baixa d'Óscar Trejo, per sanció.