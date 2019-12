2019 De la il·lusió al gran disgust

Feia molt de temps que els aficionats del Girona no vivien un any tan negre com el que demà es tanca. Un 2019 que serà recordat a la memòria blanc-i-vermella com el de la pèrdua de la Primera Divisió. Un descens traumàtic tenint en compte que l'equip ho tenia tot al seu favor i que ho va deixar escapar en una segona volta deficient que el va condemnar de cap a Segona A. Ha estat un any en què el Girona ha gaudit de Primera però ho ha fet rebent patacades una radera l'altra, tant a Montilivi, com a domicili fins a l'estocada final contra el Llevant en la penúltima jornada de la passada Lliga. El nou exercici, ja a la categoria de plata 2019-20 va començar il·lusionador amb una plantilla engrescadora plena de jugadors de renom i l'ascens com a únic objectiu. Tanmateix i malgrat que l'equip no és lluny de la zona noble, les dues darreres derrotes han frenat la dinàmica positiva del conjunt de Pep Lluís Martí i també afluixat la fal·lera entre l'afició. El 0-3 contra el Mirandés va cloure un any per oblidar a Montilivi.



4 de gener

llevant-girona 2-2



El Girona va encetar l'any amb un empat al camp del Llevant. Un resultat que podria haver-se considerat positiu si no hagués estat perquè l'equip es va avançar dos cops al marcador i va jugar amb superioritat numèrica gairebé tota la segona part. El gol de Coke pràcticament a l'últim minut va frustrar la victòria dels d'Eusebio a València.



16 de gener. copa

atlètic-girona 3-3



El que semblava que havia de ser el final de la digna aventura del Girona a la Copa del Rei es va convertir en un maldecap més. Seydou Doumbia va desviar un xut de Borja García a les acaballes del partit al Metropolitano i va classificar els gironins pels quarts de final de la Copa per primer cop a la història. Una alegria que pagaria molt cara pel que fa a desgast físic la curta plantilla balnc-i-vermella en la següent eliminatòria contra el Madrid i, sobretot, a la Lliga.



9 de febrer

girona-osca 0-2



La visita del cuer a Montilivi es veia com la taula de salvació perquè el Girona sumés tres punts fàcils i s'impulsés a la classificació. L'equip feia 9 jornades que no coneixia la victòria i encadenava una sèrie de 4 derrotes consecutives. Tanmateix, a l'hora de la veritat, el Girona va fer un partit molt discret i els aragonesos, amb dues fuetades del Chimy Ávila (m.34 i m.38) i un gran Roberto Santamaría, es van endur els tres punts de l'estadi. L'equip se situava 17è a només un punt del descens i Eusebio Sacristán penjava d'un fil.



17 de febrer

r. madrid-girona 1-2



Ben pocs haurien donat un duro per la victòria del Girona al Bernabéu. Els d'Eusebio semblava que havien d'anar a l'escorxador però a l'hora de la veritat van treure l'orgull i, en un partit per a la història, Stuani i Portu van capgirar el gol inicial de Casemiro. Tot i els intents dels blancs d'empatar, els gironins van mantenir la resistència fins al final de l'afegit i es van endur els tres punts de Chamartín. Eusebio salvava el cap i guanyava molt de crèdit.



16 de març

leganés-girona 0-2



Les victòries a Montilivi continuaven resistint-se però l'equip havia fet dos bons partits contra Reial Societat (0-0) i València 82-3). A més a més venia de guanyar al camp del Rayo (0-2) i es presentava a Leganés en un dels millors moments del curs. Dos gols de Portu van donar els tres punts als d'Eusebio, que amb 34, 9 d'avantatge respecte el descens i 10 jornades pel final de la Lliga es van veure salvats.



23 d'abril

valladolid-girona 1-0



En una de les nits més negres dels últims anys, el Girona va ser incapaç de plantar cara al Valladolid en un partit que si s'hagués guanyat, o fins i tot, empatat, hauria suposat tres quarts de salvació. La derrota va enfonsar un equip en depressió que encadenava la seva sisena derrota, la quarta consecutiva contra rivals directes, i queia en zona de descens.



12 de maig

girona-llevant 1-2



La victòria contra el Sevilla (1-0) havia tallat la sagnia de derrotes però a Getafe la setmana anterior, l'equip va fregar l'esperpent (2-0). En el duel decisiu, Stuani va avançar els d'Eusebio però el Llevant va capgirar el marcador i va condemnar el Girona al descens.



23 d'agost

albacete-girona 1-0



El nou Girona de Juan Carlos Unzué s'havia estrenat salvant un empat in extremis a Montilivi contra l'Sporting (1-1). Tanmateix, a la segona jornada a Albacete es va començar a veure mancances i dèficits d'un equip que fet i pensat només per pujar.



3 d'octubre

girona-deportivo 3-1



En un gran partit a l'estadi, Unzué va salvar el cap gràcies al triomf contra un feble Deportivo de la Corunya. L'equip veia de caure a Osca i abans a Cadis i Almeria, tres rivals directes.



20 d'octubre

oviedo-girona 4-2



La derrota al Nuevo Tartiere va condemnar Unzué. Al club se li va acabar la paciència i va decidir canviar d'entrenador. El navarrès deixava l'equip a la 12a jornada en la 11a posició i a 3 punts del play-off i a 4 de l'ascens.



22 de desembre

girona-mirandés 0-3



L'arribada de Martí va reactivar l'equip. Amb més agressivitat, solidesa i efectivitat, el Girona de Martí va aconseguir entrar en play-off i acostar-se altre cop a 4 punts de l'ascens. Tot i això, les derrotes a Sòria (2-0) i contra el Mirandés (0-3) han tornat a allunyar l'objectiu.