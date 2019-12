La plantilla del Girona torna aquest matí als entrenaments

Després de gaudir d'una setmana de vacances, la plantilla del Girona reprèn aquest matí la feina. L'equip tornarà als entrenaments a les instal·lacions de La Vinya a les ordres de Pep Lluís Martí per començar a preparar el partit de diumenge al camp del Rayo Vallecano (16.00). Caldrà veure quin és l'estat dels jugadors que arrossegaven problemes físics abans de l'últim partit contra el Mirandés. En principi, el tècnic balear podria recuperar Aday Benítez i Jonatan Soriano si es compleixen els terminis. Per contra, sembla complicat que Samu Sáiz estigui en condicions després de la lesió muscular que es va fer durant els primers minuts del partit contra el Mirandés. Tampoc hi serà Santi Bueno, concentrat amb la selecció olímpica de l'Uruguai.