Samu Sáiz és el gran absent en el retorn als entrenaments

Ja hi tornem a ser. Com si no hagués passat res. El Girona sua de nou. Ho fa després d'uns dies de desconnexió, la que demanava Pep Lluís Martí als seus futbolistes després de patir una derrota «dura» i «difícil de pair» contra el Mirandés a l'estadi. Un 0-3 dolorós, pel marcador però també perquè es confirma el que molts s'ensumaven des de feia temps. Que la plantilla, per més valuosa que sigui, no s'ha acoblat a la categoria i la lluita per l'ascens no serà ni de bon tros pa sucat amb oli. Amb tota la segona part del calendari per davant, l'equip és ara mateix fora de les places d'honor. Ni ascens directe ni tampoc promoció. Tocarà remar, i molt. A l'espera de si hi ha o no retocs -tot just és a punt de començar el mercat de gener-, els futbolistes van tornar ahir al matí a la feina amb una sessió a les instal·lacions de La Vinya. La primera d'una setmana farcida d'entrenaments, amb el Rayo Vallecano a l'horitzó. El primer partit d'aquest 2020 es jugarà el 5 de gener, aquest proper diumenge, a partir de les quatre de la tarda.

A l'espera que els Reis li regalin una victòria, Pep Lluís Martí pot estar d'enhorabona perquè té gairebé tota la plantilla a la seva disposició. Jonatan Soriano està recuperat de l'esquinç que va patir a finals del mes de novembre. En una de les últimes accions d'un entrenament es va fer mal al turmell. No ha disputat ni un sol partit des de llavors. Ahir va exercitar-se amb el grup, així que podria entrar a la següent convocatòria. També hi era Aday Benítez. Afectat d'un problema al múscul semitendinós de la cama esquerra, no va poder jugar als camps del Numància ni Linares, com tampoc va aparèixer en el duel amb el Mirandés a l'estadi.

Això sí, no tot són flors i violes. El gran absent va ser Samu Sáiz. El madrileny es va fer mal a la primera part del duel amb el Mirandés, fins al punt que va haver de ser substituït. Ahir el club explicava què és el que li passa i fixava uns terminis de recuperació. Sáiz pateix un problema al tendó del bíceps femoral de la seva cama dreta. Com que es deia que el temps de baixa és d'unes sis setmanes des del moment de la lesió, no se l'espera durant tot aquest mes de gener. Així que el seu retorn, si tot va bé, serà a partir del febrer. Una baixa sensible per a Pep Lluís Martí perquè darrerament estava entrant a l'onze titular.

No va ser l'únic que ahir no es va exercitar. Tampoc ho van fer Cristhian Stuani, Johan Andrés Mojica ni Pape Diamanka. Tots ells, però, amb un permís especial per allargar un dia més les seves respectives vacances. Se'ls espera a tots tres avui al matí, en una nova sessió de treball. L'entrenament de demà, dia d'any nou, serà l'únic de la setmana que està previst que se celebri a la tarda. Dijous també hi ha feina a La Vinya, mentre que l'entrenament d'aquest divendres, 3 de gener, serà al damunt de la gespa de Montilivi i de portes obertes. Tothom que ho vulgui podrà accedir a l'estadi a partir de tres quarts d'onze del matí. El club ha preparat, des de dos quarts de deu i fins la una, un seguit d'activitats. Hi haurà una fan zone, amb un munt de concursos i també obsequis per als assistents. Un cop acabat l'entrenament, els jugadors signaran autògrafs i es fotografiaran amb aquells que ho desitgin. L'última sessió arribarà aquest dissabte al matí, també a l'estadi. Serà abans de viatjar a Madrid perquè l'endemà a la tarda tocarà estrenar l'any contra el Rayo.