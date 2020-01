Entrenament per obrir l'any pensant en la visita al Rayo

La plantilla del Girona es va entrenar ahir a la tarda a La Vinya, en la tercera sessió de la setmana, pensant en la visita de diumenge a Vallecas. Pep Lluís Martí, després de donar vacances tota la setmana passada, no ha concedit cap dia de festa en aquesta als futbolistes, que després de dues derrotes seguides, no podran badar gens ni mica a Madrid. El Girona s'entrenarà de nou aquest matí a La Vinya, i demà treballarà a Montilivi en una sessió de portes obertes per a tots els aficionats.