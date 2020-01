El Girona B és l'equip més «net» de tots els grups de 1a, 2a i 3a Catalana

El Girona B, líder indiscutible del grup 1 de Primera Catalana, que camina a velocitat de creuer cap a Tercera, pot batre aquesta temporada un altre rècord: ser l'equip més «net» de tot el futbol territorial català. De moment el filial del Girona ho és entre tots els clubs que competeixen a Primera, Segona i Tercera Catalana, i només es veu superat, de moment, per alguns equips de Quarta, la majoria dels quals han disputat menys jornades a les seves lligues. Des d'aquest curs figurar entre les entitats amb més fair play de Catalunya té premi perquè la Federació, a través de la campanya Tots Som un Equip, premiarà amb 1.000 euros aquells equips que hagin rebut menys sancions disciplinàries de tots els grups territorials entre Primera i Quarta Catalana. El segon classificat segons el barem que ha establert la Federació se n'endurà 500.

Els números del Girona B d'aquesta temporada són estratosfèrics, també en l'apartat disciplinari. Si esportivament el bloc que dirigeix Axel Vizuete treu nou punts al Vic, el segon classificat, quan encara no s'ha tancat la primera volta, i a més només ha encaixat dos gols de penal en 14 jornades, l'esportivitat és un altre dels patrons destacats. Els 20 punts que acumulen en la classificació del Joc Net del seu grup representen les 20 targetes grogues que han vist els seus jugadors. Cap expulsat, ni amb vermella directa ni per doble amonestació, i cap sanció d'equip. En aquest grup de Primera Catalana el rànquing del Joc Net el tanca el Manlleu, amb 79 punts.

Aquesta iniciativa de la Federació Catalana de Futbol té com a objectiu el foment de la pràctica esportiva respectuosa i no violenta. La recompensa econòmica s'atorgarà a final de temporada als dos equips de cada grup de competició de futbol onze amateur masculí, de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, que hagin rebut menys sancions disciplinàries. La classificació s'establirà ordenant els equips de menor a major puntuació respecte a les sancions rebudes, en aplicació de diversos barems com les grogues rebudes, les dobles amonestacions, els partits de sanció i les sancions d'equip. S'ha establert també que la sanció a un equip per infracció greu o molt greu comportarà la seva desqualificació automàtica de la classificació de Joc Net, i per tant ja no li serà possible optar al premi. El rànquing es pot consultar a la plana web de la Federació i s'actualitza cada dijous. La classificació definitiva quedarà tancada l'1 de juny.



Els gironins més nets

Els 1.000 euros que hi ha en joc segurament representen ben poc per al Girona, amb un primer equip a Segona A que lluita per tornar a Primera, però sí que poden ser una ajuda important per als clubs més modestos. De moment, segons els rànquings de la Federació, els altres representants gironins més nets del futbol territorial són el Bosc Tosca, de Segona Catalana, el Bàscara, el Sant Pol i el Fornells, de Tercera, i el Bescanó B, FE Palamós B, Can Gibert i Siurana, que competeixen als grups gironins de Quarta Catalana.