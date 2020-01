Montilivi marcarà la diferència

Tancada la primera volta de Segona amb un discretíssim balanç de 31 punts, en la novena posició, per a un aspirant a l'ascens, el Girona ja sap que no li val res més que prémer a fons l'accelerador en el tram definiti del campionat. Montilivi jugarà un paper determinant en la pugna per l'ascens, perquè dels actuals sis primers classificats, cinc hauran de passar per l'estadi: Cadis, Almeria, Osca, Saragossa i Numància. Guanyar aquests rivals directes, a casa, s'intueix com a pràcticament indispensable si es vol corregir el dèficit de punts de la primera volta, esclar que sense despitar-se amb els altres rivals, i millorant també el paper lluny de Montilivi, on fins ara només s'ha pogut guanyar als camps del Racing i de l'Extremadura, que estan en descens.

Igual com ja va passar la temporada passada a Primera, el calendari és asimètric, la qual cosa vol dir que l'ordre dels partits d'aquest segon tram que comença diumenge a Vallecas no és el mateix que en el primer. De l'anàlisi de la segona volta que té per davant el Girona, a banda que la majoria de rivals directes passaran per Montilivi, se'n pot extreure una altre conclusió: a banda de la sortida a Vallecas, un ex-Primera que encara vol reenganxar-se a la lluita per l'ascens, en l'inici els de Pep Lluís Martí es trobaran amb rivals sobre el paper assequibles, situats en la lluita per la permanència, bàsicament. Extremadura i Oviedo, a casa, i Tenerife, a fora, són els partits més imminents després del de Madrid, una bona oportunitat per ampliar el coixí de punts abans que arriben duels més decisius.

Dels partits que resten a Montilivi (10), n'hi ha sobretot quatre que poden ser determinants: Osca (8-9 de febrer), i els tres últims com a local: Saragossa (18-19 d'abril), Almeria (2-3 de maig) i Cadis (16-17 de maig). Els dos equips andalusos són ara mateix els dos primers classificats i es podria donar la circumstància, vist el marge de punts que tenen els gaditans en el lideratge, que arribessin a l'estadi en la penúltima jornada qui sap si ja ascendits.

A banda del factor Montilivi el Girona necessitarà millorar el rendiment com a visitant. Un aspirant a l'ascens a Primera no pot tancar una volta amb només dos triomfs a fora (Racing i Extremadura), i encaixant dures derrotes com les d'Almeria i Oviedo. Dels actuals sis primers classificats només tocarà visitar-ne un, el Fuenlabrada, el proper 2 de febrer. En aquesta segona volta hi haurà més partits de visitants (11) que no pas de locals (10) i la lliga regular es tancarà a Alcorcón el 23-24 de maig. Les 21 finals per l'ascens arrenquen diumenge a Madrid.