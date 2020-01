Una representació del Girona visita la mainada del Trueta

Ja és tota una tradició que per aquestes dates alguns dels integrants de la primera plantilla del Girona treguin el cap per l'Hospital Josep Trueta. Al 2020 no hi ha hagut cap excepció. Avui ha sigut el dia escollit perquè el migcampista Gerard Gumbau, el porter Asier Riesgo i el defensa Ignasi Miquel passessin pel centre. No han estat sols, ni de bon tros. També hi havia tres integrants de l'equip femení, com Júlia Vilardell, Mar Vergés i Ángela Jiménez. Tots sis s'han trobat amb una dotzena de nens i nenes ingressats al Trueta. Mainada ben menuda, amb edats compreses des dels deu anys fins als pocs mesos.

Els i les futbolistes han aprofitat el matí per estar amb ells, entregar-los alguns regals i passar l'estona. No han sigut els únics perquè la comitiva l'han completat l'entrenador Pep Lluís Martí i el president Delfí Geli. El dia no s'ha acabat aquí. A la tarda, al Centre d'Acollida Girona. Aquí, el ventall s'ha ampliat, amb una quarantena de nens i nenes, d'entre els tres i els disset anys. La mecànica, la mateixa, amb regals, fotografies, autògrafs i també molts somriures.