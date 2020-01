Trejo, un nou maldecap per a Jémez

El Rayo Vallecano va fer dimarts el darrer entrenament de 2019, ahir els jugadors van tenir festa, i avui tornaran a la feina per seguir preparant el partit contra el Girona a la Ciutat Esportiva

La plantilla va començar treballant al gimnàs per més tard passar a la gespa. Ulloa va fer treball alternatiu i no sembla que pugui estar a disposició del tècnic Paco Jémez, en un dia en el que Óscar Trejo no va poder acabar la sessió per un cop i afageix un maldecap més al preparador. Els jugadors de la pedrera José Tomás, Marc Echarri, Alberto Bernando, Fabián Luzzi i Jorge Moreno van treballar amb el primer equip.

D'altra banda el Rayo Vallecano va celebrar també dimarts la seva junta general d'accionistes que va aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió i va informar, a més, d'haver tancat l'exercici 2018-19 el amb un benefici de 19 milions d'euros.

La directiva de l'Rayo va informar que s'ha interposat recurs i s'ha demanat la suspensió cautelar de la sanció de el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol de tancar parcialment una part de el fons de l'Estadi de Vallecas, on se situen els aficionats dels Bucaneros, pels crits contra el futbolista de l'Albacete Zozulia, i per això no han sortit a la venda les entrades d'aquesta zona per al partit contra el Girona el diumenge 5 de gener.