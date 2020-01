Uns 1.200 aficionats aclamen els jugadors del Girona a Montilivi

Uns 1.200 aficionats han aclamat aquest matí els jugadors del Girona durant l'entrenament a porta oberta que s'ha fet a Montilivi. Els futbolistes han saltat a la gespa a les 11 del matí i s'han exercitat durant una hora i quart en un ambient festiu a la tribuna. Els aficionats han pogut gaudir també de diverses activitats lúdiques a l'exterior de l'estadi.

Al final de la sessió els jugadors han dedicat molts minuts a atendre els fans, firmant autògrafs en pòsters i samarretes i fent-se selfies amb tothom qui ho reclamava. Stuani, com no, ha estat el jugador més aclamat. També els gironins Granell i Gumbau, o incorporacions d'aquest any com Gallar, Marc Gual o Juan Carlos. El Girona es tornarà a entrenar demà i tot seguit es facilitarà la llista de convocats per anar a Vallecas. Tot i la discreta primera volta del Girona (9è amb 31 punts) l'afició ha demostrat aquest matí que està al costat de l'equip i dels seus jugadors.