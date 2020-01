El Girona reparteix regals i somriures entre els més joves

Ja és tota una tradició que per aquestes dates alguns dels integrants de la primera plantilla del Girona treguin el cap per l'hospital Josep Trueta. Al 2020 no hi ha hagut cap excepció. Ahir va ser el dia escollit perquè el migcampista Gerard Gumbau, el porter Asier Riesgo i el defensa Ignasi Miquel passessin pel centre. No van estar sols, ni de bon tros. També hi havia tres integrants de l'equip femení, com Júlia Vilardell, Mar Vergés i Ángela Jiménez. Tots sis van trobar-se amb una dotzena de nens i nenes ingressats al Trueta. Mainada ben menuda, amb edats compreses des dels deu anys fins als pocs mesos. Els i les futbolistes van aprofitar el matí per estar amb ells, entregar-los alguns regals i passar l'estona. No van ser els únics perquè la comitiva la completaven l'entrenador Pep Lluís Martí i el president Delfí Geli. El dia no es va acabar aquí. Hi va haver més teca a la tarda, havent dinat. Aquest cop, al Centre d'Acollida Girona. Aquí, el ventall es va ampliar, amb una quarantena de nens i nenes, d'entre els tres i els disset anys. La mecànica, la mateixa, amb regals, fotografies, autògrafs i també molts somriures. Com si s'haguessin posat d'acord, una representació del Rayo Vallecano, tant del primer equip masculí com també del femení, van visitar ahir l'Hospital Universitari Infanta Leonor i el centre hospitalari Gregorio Marañón. Van saludar els nens i nenes ingressats i els van entregar regals els futbolistes Óscar Valentín, Martín Pascual, Álvaro García, Emiliano Velázauez, Alejandro Catena i Andrés Martín, i també les jugadores Ángeles del Álamo, Paula Andújar i Eva Masdeu.



Sessió de portes obertes

D'altra banda, l'equip celebra avui el primer entrenament de portes obertes de l'any. Serà a l'estadi de Montilivi. La sessió comença a tres quarts d'onze del matí, tot i que des de les 9.30 i fins a la una de la tarda es duran a terme una sèrie d'activitats. S'instal·larà una Fan Zone, amb tota mena de concursos i obsequis. Els aficionats que s'hi acostin podran aconseguir autògrafs dels futbolistes i també fotografiar-se amb ells un cop s'acabi l'entrenament.