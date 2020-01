Martí admet que «haurem de fer una molt bona segona volta» per pujar directe

El tècnic del Girona, Pep Lluís Martí, ha explicat avui sobre el partit de diumenge al camp del Rayo que "hem de ser capaços d'aprofitar les ocasions que disposarem" i també ha admès que "els números són els números, i haurem de fer una molt bona segona volta" per aspirar a l'ascens directe a Primera. Martí ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia que ha fet a Montilivi, al final de la jornada de portes obertes que s'hi ha celebrat. També ha deixat clar que no té "pressa" per si arriben reforços: "estem fent feina, però si ve algú serà per millorar el que ja tenim".

"Les dues derrotes contra Numància i Mirandés no ens han afectat, l'equip ha tornat amb moltes ganes. Hem fet bona feina als entrenaments", ha assegurat el preparador. També ha fet referència als més de mil seguidors que han anat a la sessió de portes obertes: "això parla de la il·lusió dels aficionats, a nosaltres ens reconforta que hagin vingut a donar suport al club i als jugadors". Pep Lluís Martí farà la llista de convocas demà després del darrer entrenament. En principi les úniques baixes són el lesionat Samu Sáiz i el central Bueno, que està amb la selecció.

Per altra banda els aficionats del Rayo podran ocupar la grada de fons de Vallecas, on hi ha els Bucaneros, perquè el Comitè d'Apel·lació ha estimat el recurs dels madrilenys i ha suspès les sancions imposades al club pels incidents durant el partit contra l'Albacete, que es va suspendre al descans pels insults contra el davanter visitant Zozulia. Tot i que d'entrada aquesta part de la grada havia d'estar clausurada dos partits, el primer, diumenge contra el Girona, de moment Apel·lació ha deixat el càstig a l'aire.