Ignasi Miquel, principal novetat de la convocatòria del Girona contra el Rayo

El Girona FC ha publicat la llista de convocats per a l'enfrontament contra el Rayo Vallecano de demà a les 16.00 hores.



La principal novetat de la llista de Pep Lluís Martí és el retorn d'Ignasi Miquel a una convocatòria de lliga. Després de la lesió que va patir a finals d'agost, el jugador tan sols havia tingut minuts durant el partit de Copa del Rei contra el Linares.



D'altra banda, Juan Carlos, qui havia jugat els 21 partits de lliga disputats fins ara, no és present en aquesta llista per viatjar a Vallecas per unes molèsties en una mà a conseqüència d'un cop durant un entrenament.



La convocatòria està formada per Riesgo, Suárez, Ignasi Miquel, Mojica, Ramalho, Alcalá, Granell, Stuani, Jairo, Marc Gual, Borja García, Brian Oliván, Juanpe, Soriano, Maffeo, Àlex Gallar, Jozabed i Gumbau.