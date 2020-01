Montilivi regala escalfor

Ni la discreta primera volta, ni la fred d'ahir al matí, ni tampoc les compres d'última hora abans de Reis van frenar l'afició del Girona, que per moments va omplir bona part de la tribuna de l'estadi durant l'entrenament de portes obertes que s'hi havia convocat. A les portes de començar la segona volta, l'hora de la veritat, els seguidors van demostrar que encara no han perdut la fe tot i que els números posen el Girona lluny d'on s'esperava (novè, amb 31 punts). Més d'un miler de persones es van reunir a Montilivi per regalar escalfor als tècnics i jugadors abans de la primera de les últimes 21 finals, demà al camp del Rayo. I a fe que per l'ambient festiu que es respirava, la grada, tot i desencisos com el del darrer partit a casa contra el Mirandés (0-3), creu que el repte de tornar a Primera és possible. Per Nadal, tot s'hi val.

Va ser un suau entrenament d'una hora i quart de durada on Pep Lluís Martí va poder disposar de la pràctica totalitat de la plantilla, a excepció del darrer lesionat, Samu Sáiz, i de Santi Bueno, que està concentrat amb la selecció uruguaiana sub-23 per disputar el Preolímpic sud-americà a Colombia entre el 18 de gener i el 20 de febrer. De la resta, Jairo i Aday no van completar la sessió i es van retirar abans d'hora per fer tractament. Avui, després del darrer entrenament, també a Montilivi, Martí farà la llista de convocats per Vallecas, on hi podria tornar Jonatan Soriano, ja recuperat de la lesió que l'ha tingut apartat els últims partits. L'expedició gironina viatjarà a Madrid en TAV i tornarà diumenge després del partit cap a casa en autobús.

Per al miler d'aficionats que van anar a la jornada el moment més màgic va ser quan es va acabar la sessió. Stuani, el més aclamat, de llarg, pel públic, va ser el primer que es va atansar cap a la zona baixa de tribuna per firmar pòsters i samarretes i fer-se un selfie darrere l'altre. El davanter, com la resta de futbolistes, no van tenir una negativa per ningú i van estar-se a peu de camp pràcticament mitja hora per atendre totes les peticions. El club va acabar obrint també l'accés al gol nord per donar cabuda a la gent, mentre els jugadors anaven recorrent amb parsimònia el voltant del camp. Borja García, Granell i Gumbau van ser altres dels futbolistes més aclamats, i també noves adquisicions com Gallar, Marc Gual o el porter Juan Carlos. Des de la gespa s'ho mirava encuriosit Piero, un dels fills de Pedro Alcalá, que també tenia feina a firmar autògrafs. Fins i tot Pep Lluís Martí va tenir temps per atendre les peticions d'una afició que ahir regalava escalfor.