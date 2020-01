Aquest és l'onze del Girona per enfrontar-se contra el Rayo

Asier Riesgo debuta a la Lliga per primer cop amb el Girona, després que Juan Carlos quedés descartat de la convocatòria per unes molèsties a la mà. L'altra novetat destacada a Vallecas és la titularitat d'Ignasi Miquel, que no jugava des de finals d'agost. Juanpe, Maffeo i Mojica completaran la defensa; Gumbau i Granell l'eix; i en atac hi haurà Jairo i Borja García amb Marc Gual i Stuani de referències.



A la banqueta del Girona hi seuran el porter José Suárez, Ramalho, Alcalá, Brian Oliván, Jonatan Soriano, Àlex Gallar i Jozabed.

Per la seva part, el Rayo rebrà als de Pep Lluís Martí amb Dimitrievski, Advíncula, Tito, Catena, Milic, Mario Suárez, Óscar Valentín, Pozo, Embarba, Andrés i Piovaccari.





11 del Girona per al partit d'avui a Vallecas.#RayoGirona pic.twitter.com/VJTHwdgINR — Girona FC (@GironaFC) January 5, 2020