El Girona desperta tard i comença l'any tan malament com va acabar l'anterior

Al Girona se l'ha de punxar per veure si té sang o no a les venes. Necessita un bon clatellot per despertar. Així ha sigut des del principi de temporada i res ha canviat amb el canvi d'any. L'enorme talent que se li suposa apareix de tant en tant, de manera intermitent, i sobretot tret d'algunes excepcions quan la cosa es complica. És difícil veure que l'equip domini d'entrada, que surti valent i tanqui al rival de torn al seu camp. No és mai fàcil fer-ho a Vallecas i menys si el Rayo, empès per una afició singular i entregada, necessita els punts. Però és desesperant veure com avui li ha costat 40 minuts entrar al partit. Quan ho ha fet ja perdia. I només per un gol de diferència perquè Riesgo, titular per la lesió de Juan Carlos, ha fet una exhibició. Primer, treient el xut creuat de Tito. Més tard, volant davant un cacau d'Embarba des de la distància. I un instant després, posant una bona mà en un remat a la sortida d'un córner.

Quan el porter és el teu millor home, mal símptoma. Riesgo era una de les novetats a l'onze. També hi tornava Ignasi Miquel, absent des del mes d'agost, quan es va lesionar. Gual ha sigut l'escollit per ocupar la banda dreta en detriment de Gallar. La resta, els esperats. La versió, la menys desitjada. Apàtics i sense idees, els gironins s'han vist superats des del primer minut. L'allau al primer quart d'hora i no ha cessat fins que Catena ha fet justícia al que s'estava veient. El central ha collit una pilota que acabava d'impactar a la fusta en un xut de Piovaccari. Tot, en una segona jugada, que naixia d'un servei de la cantonada. I sense que la defensa hi posés remei. Un nou gol encaixat i ja en van uns quants aquesta temporada. Altra vegada, a remolc al marcador. Amb el marcador a favor el Rayo s'ha relaxat, ha baixat una marxa.

A tocar del descans, amb l'escenari desfavorable. Així ha decidit despertar l'equip de Pep Lluís Martí, llavors desaparegut, inèdit en atac i més preocupat en defensar que no pas en cap altra cosa. Perquè de jugades amb cara i ulls n'ha trenat ben poques. Ha sortit llavors la qualitat individual d'homes com Gual, Borja i Stuani. El primer ha avisat amb un parell d'arribades. Un xut creuat que ha marxat fora i un altre que ha atrapat Dimitrievski. El porter s'ha fet llavors amb un cop de cap d'Stuani. Tot en ben pocs minuts i abans del descans.

La tònica s'ha mantingut al segon acte. Pas endavant dels gironins, tot buscant l'empat. Stuani ha xutat al pal al 48. La desmarcada, marca de la casa, ha connectat amb una passada de llibre de Borja García. Bon retall de l'uruguaià, que ha buscat el pal curt i l'ha trobat. Massa ha afinat el seu tret, que ha rebutjat la fusta en la millor oportunitat fins llavors. N'hi havia més. Entre Borja i Jairo s'ho han fet al minut 52 i el xut del primer, excessivament mossegat, ha acabat a les mans del porter.

Els retocs de Martí, l'entrada al camp de Jozabed i Jonatan Soriano. No pas alhora, amb uns minuts de diferència. S'ha mantingut la tònica. Un Rayo un xic cansat i també sotmès, per un Girona insistent, dominador i crescut. Les ocasions s'han succeït amb exacte resultat. Gual, amb tot de cares, ha rebut una excel·lent passada però davant Dimitrievski ha sigut incapaç de definir entre pals. Era molt clara. Borja ha xutat fora dues vegades. La banqueta es desesperava i Vallecas respirava perquè no tenia cap notícia del seu equip, ofegat.

Gallar ha sigut l'últim cartutx. Els sis minuts de descompte, la darrera esperança. Però res. Molt intentar-ho, molt trepitjar camp contrari, però zero efectivitat. Al 92, la boníssima passada per a Jonatan Soriano, que es quedava tot sol, no l'ha sabut controlar el davanter. Es perdia l'última oportunitat d'un Girona que no ha rebut el segon de miracle, en un ràpid contracop que ha culminat Embarba amb un xut creuat.

Ha despertat el conjunt de Martí massa tard. Ho ha fet amb contundència, perquè d'oportunitats n'ha tingut un piló. Però un inici nefast i la tremenda manca de punteria han condemnat els gironins, que encaixen tres



RAYO VALLECANO 1 - 0 GIRONA

RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Advíncula, Tito, Catena, Milic, Mario Suárez, Óscar Valentín, Pozo (Martín, min. 82), Embarba, Andrés (Álvaro, min. 62) i Piovaccari (Echarri, min. 76)

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Granell (Gallar, min. 89), Gumbau (Jozabed, min. 59), Marc Gual, Borja García, Jairo (Jonatan Soriano, min. 70) i Stuani

GOLS: 1-0, Catena (min. 28)

ÀRBITRE: Milla Alvéndiz (comitè andalús). Ha amonestat Advíncula, Pozo, Dimitrievski (Rayo); Ignasi Miquel, Gumbau, Juanpe (Girona)

ESTADI: Vallecas, 8.427 espectadors.