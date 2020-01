Jémez: «Ells tenen un gran davanter, però el Girona és molt més que Cristhian Stuani»

Si per al Girona la cita d'avui té prou transcendència per viatjar amb l'obligació de guanyar després de dues derrotes, tres quarts del mateix li passa a un Rayo Vallecano que no acaba d'arrencar. Amb una plantilla d'autèntic luxe, els 25 punts i veure a prop el descens ha instal·lat els nervis a Vallecas. Afronta, per tant, un «partit importantíssim» davant el qual considera «fonamental» el suport de l'afició, alhora que es mostra convençut que el seu equip pot fer «una molt bona actuació» per sumar els tres punts.

Així es va expressar ahir Paco Jémez, tècnic dels madrilenys, en la roda de premsa prèvia. Durant el seu discurs, i entre d'altres aspectes, va valorar la temporada del Girona i va centrar el focus en la incidència del davanter Cristhian Stuani, autor de 16 dels 28 gols que ha fet l'equip blanc-i-vermell fins ara. «Quan disposes d'un davanter que a la primera volta ha marcat 16 gols, vulguis o no et tornes dependent d'ell. Confio molt en els meus defenses. Només amb atenció i les seves capacitats podem fer un bon partit. Ells disposen d'un gran davanter, però el Girona és molt més que Cristhian stuani. Té molts jugadors al seu voltant que li donen les pilotes perquè pugui marcar. Volem anar a l'origen, perquè no tinguin la pilota ni puguin fer passades. Els centrals ja saben quina és la seva feina. Haurem d'estar molt atents perquè Stuani està constantment pendent de les teves equivocacions. Si estem concentrats, ell tindrà menys ocasions», va valorar. Alhora, Jémez va aprofitar la seva presència davant dels micròfons per afirmar que «la nostra afició és la millor del món» i per avui espera «tornar a veure el millor ambient» a l'estadi de Vallecas.