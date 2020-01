L'ascens directe es pot allunyar a vuit punts si es perd avui

És moment d'anar per feina i no badar. De posar-se la granota de treball i deixar-se de romanços. Cal aparcar la irregularitat. Si vol pujar, el Girona no pot tirar de concessions i deixar escapar gaires més punts. «Hem de fer una molt bona segona volta», avisava divendres Pep Lluís Martí a la sala de premsa de Montilivi, conscient que l'equip necessita millorar les seves prestacions, sobretot a fora, per lluitar per ser la temporada vinent a la Primera Divisió fins a l'últim sospir. Costarà, veient el ritme d'alguns rivals. Posant el focus en els dos primers classificats. El Cadis va suar per sumar al camp del Ponferradina, però es confirma com a líder i ja té 44 punts. Encara millor li van anar les coses a l'Almeria, que no ha notat el canvi d'entrenador de fa unes setmanes i ahir va destrossar el Lugo a l'Anxo Carro. Un 0-4 que confirma els andalusos en segona posició amb 39 punts. Això què vol dir? Que el Girona ha dormit a 8 punts de l'ascens directe. Una distància enorme que es mantindrà si perd amb el Rayo; que serà de 7 punts en cas d'empat i que continuarà sent de 5, com en l'aturada per Nadal, si la victòria és una realitat.

En aquest últim supòsit, el que signarien ara mateix Martí i tots els seus futbolistes, així com també els aficionats blanc-i-vermells, es podria tancar la jornada en posicions de play-off d'ascens. Impossible atrapar tant l'Osca com el Fuenlabrada, tercer i quart a la taula, respectivament. Tots dos conjunts van saldar els seus partits d'ahir amb empat. Els aragonesos al camp d'un Elx que igualaria al descompte (1-1) i els madrilenys a casa, davant un Las Palmas superior (0-0) però alhora poc efectiu en atac. Si guanyés a Vallecas, el Girona passaria a tenir 34 punts. Això els enfilaria al cinquè lloc depenent del que faci el Saragossa (ara en té 33) en el partit aplaçat amb l'Sporting que acabarà jugant el dimarts de la setmana vinent.

Però el Girona tornarà a la promoció si guanya independentment del que acabi fent el Saragossa, només variaria la posició final (cinquè o sisè). El que marcarà el ser o no ser és el resultat del Numància. Els sorians ara mateix són setens amb 32 punts i també han de jugar avui. Reben el Deportivo a Los Pajaritos. El conjunt gallec serà cuer sigui quin sigui el seu resultat, però si venç es podria acostar al Racing, penúltim i que ahir va empatar amb el Mirandés. El Lugo cau en descens i agreuja la seva crisi. Tanca les posicions de perill l'Extremadura.