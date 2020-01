Recuperar sensacions i retrobar-se amb la victòria per començar l'any amb bon peu

Difícil que el 2020 deixi un pitjor regust de boca que el seu predecessor. Un any difícil de digerir el 2019, amb un dolorós descens de categoria i una complicada adaptació a Segona. Ha costat tocar de peus a terra i acceptar la nova realitat. Al Girona sembla que encara li costa. Amb l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta es va intuir una millora i el rumb podia semblar el correcte, però les dues últimes patacades i les sensacions que va oferir l'equip tornaven a obrir la capsa dels dubtes. L'obligació és tancar-la el més aviat possible per no fer encara més gran la ferida i reactivar les opcions d'ascens, aquelles que s'han anat apagant amb els darrers resultats. Dues derrotes, un 2-0 a Sòria i el 0-3 amb el Mirandés, que a banda d'impedir sumar cap punt, han deixat l'equip sense resposta ofensiva i fora de les places d'ascens, ja sigui per la via ràpida o passant pel play-off. Començar l'any guanyant és, per tant, important per afrontar el futur a curt termini amb optimisme. Aquesta tarda, a partir de les quatre, toca visitar el sempre complicat camp d'un Rayo Vallecano que viu una situació similar: ve de Primera i té una plantilla de luxe, però està lluny de l'objectiu i de la versió que tothom s'imaginava.

El Girona s'encomana, una setmana més, a la inspiració de Cristhian Stuani. El pitxitxi no veu porteria des del 8 de desembre, però acumula ja 16 gols i n'ha marcat 12 al conjunt madrileny al llarg de la seva carrera. L'uruguaià serà titular en un onze que, per primer cop aquesta Lliga, no tindrà Juan Carlos sota pals. El porter és l'absència més destacada de la convocatòria. Pateix unes molèsties en una mà i Pep Lluís Martí l'ha descartat. Tindrà temps per descansar perquè la setmana vinent hi ha Copa i la jugarà Asier Riesgo, qui també serà titular avui. Aday Benítez i Samu Sáiz tampoc van viatjar, mentre que les principals novetats van ser les de Jonatan Soriano -recuperat d'un esquinç- i Ignasi Miquel, qui no juga des de finals d'agost.

Per la seva banda, el Rayo -amb 25 punts i més a prop del descens que de la part alta- també enceta l'any ben necessitat. El tècnic Paco Jémez té una baixa important com és la de l'argentí Óscar Trejo, que està sancionat. El davanter Leo Ulloa tampoc jugarà en no haver-se recuperat a temps d'unes molèsties. Óscar Valentín i Federico Piovaccari podrien ser els seus substituts.