Asier Riesgo té un debut positiu a la Lliga tot i perdre una altra vegada

Una lesió de Juan Carlos a la mà, que agafava desprevingut a tothom, va obrir la porta al debut a la Lliga d'Asier Riesgo. El porter basc va ser titular en la victòria del partit de Copa davant del Linares (1-2), l'única ocasió de fer-se veure fins ahir. La seva meritòria actuació a Vallecas a la primera part, sense poder evitar empassar-se un gol de Catena al minut 28, va ser de les millors imatges que deixava ahir el partit contra el Rayo.

L'experiència de Riesgo va ser vital als primers minuts amb nombroses intervencions per frustrar el gol del Rayo, que acabaria arribant arran del vendaval local; mentre que a la segona part amb la reacció ofensiva dels de Pep Lluís Martí pràcticament ni se'l va veure. «Hem patit, però a la segona part hem fet un pas endavant tenint la pilota i generant ocasions. Hi ha dies que no hi ha manera que la pilota entri. És una pena perquè crec que mereixíem un empat i hem acabat marxant sense res», va dir el porter.

«Portava temps sense jugar a la Lliga. Quan he aturat la primera, m'he posat més tranquil. M'he trobat molt bé, encara que és una llàstima perquè no hem pogut treure res», explicava en referència a les grans aturades que van deixar el Girona amb opcions fins al final. El partit d'ahir també va permetre la reaparició del central Ignasi Miquel a l'equip titular, quatre mesos després, apartat primer per lesió i més tard per decisió tècnica.