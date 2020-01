«El futbol el marca l'encert i nosaltres no n'hem tingut»

«Marxo de mal humor per no dir una altra paraula», va etzibar Pep Lluís Martí. Són tres les derrotes consecutives, aquest cop a Vallecas i per culpa de la manca d'encert, segons el seu criteri. Això, principalment, i haver-se deixat enredar pels dubtes davant les primeres ocasions del Rayo van ser els aspectes que menys van agradar al tècnic, qui un dia més fixava el focus en el proper partit, aquest cop a la Copa del Rei.



valoració



«Me'n vaig amb mal gust de boca, però el futbol ja les té aquestes coses. No trobem una explicació de per què cada equip ha fet una part ben diferent. A la primera no hem tingut la pilota, ens ha costat molt i també hem patit. Hem entrat bé, però a la segona ocasió que ens ha fet el Rayo ens han envaït els dubtes. Hem arribat prou bé al descans, amb una oportunitat d'en Marc Gual. El futbol es defineix per l'encert i no l'hem tingut malgrat haver tingut moltes ocasions. Tenim futbolistes capacitats per generar-ne»



aspecte mental



«Tot això ens afecta psicològicament. Tinc molt clar que la meva funció com a entrenador és cuidar aquestes coses. La missió és la de preparar el proper partit, en aquest cas el de Copa. A la Lliga, ens tocarà guanyar els tres propers punts. No hem tingut encert i se'ns ha escapat la victòria. Aquest partit ja no tornarà. L'únic que compta és el resultat».



per què falta gol



«Falta alguna cosa en l'àmbit futbolístic quan no arribes ni generes ocasions. Veus que l'equip és capaç de rebre la pilota i també de generar oportunitats. L'encert és l'encert i no l'hem tingut».



asier riesgo



«Me'n vaig content amb l'esforç de tothom i marxaria més content si haguéssim guanyat, però la realitat diu que hem perdut el partit. Marxo d'aquí de mal humor per no dir alguna altra paraula».



massa pendents de l'afició



«No, en cap moment hem pensat en l'afició. Veníem aquí amb una idea concreta i el que hem fet és acumular gent a dalt, amb dos davanters a la seva àrea i endarrerint la posició de Borja García perquè ens estava costant arribar. L'equip s'ha presentat aquí amb una mentalitat molt clara, la d'anar a buscar la victòria sense pensar en d'altres aspectes».



sense partits rodons



«No estic d'acord que el Girona no hagi fet un partit rodó d'altres vegades. Evidentment, rodó del tot no existirà mai, amb la igualtat que hi ha a la categoria. Hem entrat bé i hem acabat bé. Hi ha fases diferents perquè el rival sempre juga. Als primers cinc o deu minuts hem estat bé, però les seves ocasions ens han generat dubtes i no ens hem trobat. Hem jugat massa llarg, sense tenir la pilota. Quan hem intercanviat les posicions d'en Borja i en Gual hem estat millor».



objectiu, promoció?



«L'objectiu ja el coneixeu: és preparar el proper partit i guanyar-lo. No renunciem a res. Al que no renunciem és a guanyar el proper partit. Veníem amb la il·lusió i ganes de guanyar per començar bé la segona volta. Però no hem tingut encert. Ara ens tocarà preparar el partit de Copa i després el de Lliga per sumar els tres punts. Aquest equip està fet per això, per anar sumant de tres en tres».



ignasi miquel



«L'he vist bé, com també Juanpe i tots els centrals quan els toca jugar. Nosaltres tenim quatre centrals i tots estan preparats per fer-ho bé. Confiem en ells. En funció del que veiem durant els entrenaments, de les sensacions i de quin és el rival decidim qui són els escollits per jugar».



JUAN CARLOS



«Juan Carlos tenia un cop en un dit, se li van fer unes proves i s'està valorant quin és el procés de recuperació. En el darrer entrenament pràcticament no podia aturar la pilota».