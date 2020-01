EL GIRONA, A UN PAS DE LA CRISI

El Girona està a un pas de poder viure una autèntica crisi que podria ser irreversible per aconseguir l'objectiu inicial de l'ascens directe a Primera Divisió. Tot el que no sigui guanyar 6 punts en els dos pròxims compromisos de Lliga davant l'Extremadura i el Tenerife serà fer el pas definitiu cap a l'esmentada crisi perquè si això succeís és més que problable que la diferència amb l'ascens directe s'ampliés definitivament i que fins i tot les places de play-off poguessin quedar un pèl allunyades.

I és que la derrota d'ahir a Vallecas va tornar a demostrar les dues principals carències que han mostrat el girionins en els últims partits: s'encaixa amb relativa facilitat i si no marca Stuani l'equip es queda sense gol. Com exemple d'aquestes dues varients el fet que els gironins hagin encaixat 6 gols en els tres darrers encontres en els quals no n'han marcat ni un.

Més enllà d'això, en el còmput global de les 22 jornades ja disputades, els gironins són el sisè equip més golejat del campionat i un dels cinc que més partits ha perdut de tota la Lliga. Podria servir com a dada terrorífica que l'equip de Martí, candidat inicial a l'ascens, ha perdut només un partit menys (9) que el cuer, el Deportivo (10).

Un cop feta la valoració del que ja s'ha viscut, cal mirar el que encara queda en el campionat, que són 20 jornades per davant. Tenint en compte que en les darreres cinc temporades l'ascens més econòmic per pujar a Primera el va escriure el mateix Girona FC ara fa tres temporades amb 70 punts, la dada obligaria a sumar-ne com a mínim 40 dels 60 que queden en joc per poder assolir l'objectiu marcat.

40 punts que ara es fan difícils de poder imaginar si fins ara només se n'han sumat 31, amb la qual cosa qualsevol derrota que arribi a partir d'ara serà un obstacle insalvable i, fins i tot, massa acomulació d'empats serien un mal negoci per al conjunt de Montilivi.

Per tant, havent canviat d'entrenador en la primera volta, amb la distància respecte a Cadis i Almeria i amb el mal moment que viu l'equip en les últimes jornades, la pressió s'ha instal·lat definitivament sobre el conjunt gironí. I insisteixo, Copa del Rei a banda, si no cauen 6 punts en els pròxims dos compromisos la pressió es convertirà en crisi, i la crisi possiblement no la solucionin ni els possibles reforços del mercat d'hivern.