JUAN LUNA «Hem tingut sort, hauríem pogut perdre»

Sorpresa a la sala de premsa de Vallecas. Acabada la compareixença de Pep Lluís Martí s'esperava la presència de Paco Jémez, però l'entrenador del Rayo no va atendre els mitjans. Va marxar de Vallecas «per motius personals», com va explicar la seva mà dreta, Juan Luna. Va ser ell qui va atendre les preguntes dels periodistes, tot assegurant que la victòria del seu equip havia sigut tan «important» com també «agredolça» perquè la versió mostrada, sobretot després del descans, no va tenir res a veure amb la que el cos tècnic espera dels seus futbolistes.

«És un resultat molt important perquè necessitàvem guanyar, però ho hem fet amb un regust agredolç. A la segona meitat no hem sigut el Rayo que solem ser. Hauríem pogut perdre perfectament», deia sense embuts. Durant un grapat de minuts, el Girona va tancar el rival al seu camp i va gaudir d'incomptables oportunitats que no van acabar en gol. «Ha sigut mèrit seu, en cap moment ens ha deixat sortir. Ells han tingut moltes ocasions. Ara no trobo cap explicació de què és el que ha passat. No hem sigut l'equip que normalment som; aquell que té la pilota i gaudeix de la possessió. La perdíem amb molta facilitat. Trobo que durant tot aquest temps el que hem tingut és sort».

De Paco Jémez i la seva absència a la sala de premsa, es va limitar a dir el següent: «No en sabem res. Ell ja s'encarregarà de donar les explicacions pertinents. Ha hagut de marxar per motius personals».