Un altre líder intractable per tastar l'ambició a la Copa

De líder en líder. Així s'explica la trajectòria del Girona a la renovada Copa del Rei, competició que torna a treure el cap aquest cap de setmana i que servirà per posar a prova l'ambició i l'estat anímic d'un equip que viu un dels moments més delicats de la temporada. En l'estrena, l'escull va ser el Linares. Els andalusos encapçalaven la classificació del seu grup a la Tercera Divisió amb uns números extraordinaris, a l'abast de molt pocs. Superat l'obstacle gràcies a la inspiració de Marc Gual tot i patir fins a l'últim minut, ara toca un altre líder. Aquest cop, d'una categoria superior. Es tracta del Cartagena, un dels ferms candidats a lluitar per l'ascens. És primer sense discussió del grup quart de la Segona Divisió B amb un rendiment i uns guarismes excel·lents.

La precipitada marxa de Gustavo Adolfo Munúa, que va decidir acceptar una proposta per dirigir el Nacional de Montevideo amb la temporada en dansa, i l'obligat relleu a la banqueta (hi ha aterrat Borja Jiménez) no ha afeblit les expectatives d'un equip que va com un coet. El Cartagena té 41 punts, cinc més que el Ieclà i el Marbella, els seus immediats perseguidors. Ha guanyat ja 12 partits, n'ha empatat cinc i només n'ha perdut un parell. L'última derrota arribava fa un mes, al camp del Múrcia (2-0). L'altra, a principis de setembre i a mans del Sevilla Atlètic (0-1). L'única patinada al Cartagonova, on ha sumat 19 punts de 30 possibles. A casa és un equip bastant fiable, amb cinc triomfs, quatre empats i una única desfeta. No és un líder gaire golejador, però ha tret un gran profit als 22 gols que ha signat fins ara. El seu màxim artiller és Elady (5 gols), seguit d'un Pablo Caballero (4) a qui l'afició de Montilivi segur que recorda perfectament. En defensa, això sí, els números són excel·lents. Els millors del seu grup. Ha encaixat només 11 gols, menys que cap altre equip. Dissabte posarà a prova el seu bon moment de forma contra el Girona, pocs dies abans de visitar el Badajoz a la Lliga, el quart classificat.