La graderia supletòria de Preferent s'obrirà de nou per al proper partit a l'estadi

Montilivi disposarà de nou de la graderia supletòria situada a Preferent Superior per al proper partit a l'estadi, el dijous de la setmana vinent contra l'Extremadura. El club va decidir tancar aquesta àrea coincidint amb l'enfrontament davant del Mirandés d'abans les vacances tot seguint els protocols de seguretat davant les ratxes excepcionals de fort vent que van afectar la ciutat. La graderia no ha patit cap problema estructural, simplement alguns elements visuals han quedat afectats, que s'han reparat durant els últims dies. Per això mateix, el Girona ja ha posat a la venda les entrades corresponents a aquesta zona per al partit del dijous 16 de gener, fixat per a les vuit del vespre.

Contra el Mirandés, els abonats i també aquells aficionats que havien comprat una entrada per aquella zona de l'estadi van quedar afectats directament perquè no van poder veure el partit en directe. És per això que el club, com a compensació, va decidir retornar als abonats la part proporcional al seu abonament, mentre que els aficionats van rebre de nou el cost de la seva entrada.