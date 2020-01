Cap victòria en les nou visites del Girona al camp del Cartagena

Immers en la pitjor ratxa des de l'arribada de Martí a la banqueta, el Girona visita dissabte el líder del Grup IV de Segona B a la Copa del Rei. Un Cartagena fet per ascendir a Segona A que s'està mostrant intractable aquesta temporada i que té la intenció de complicar la vida als gironins per tal de superar ronda i rebre la visita d'un equip de Primera Divisió a la següent eliminatòria. La motivació i estat de forma dels cartaginesos xocaran amb la dinàmica negativa d'un Girona que ha perdut els tres últims partits (Numància, Mirandés i Rayo). El retrobament amb el botxí, Pablo Caballero, no és l'únic senyal de malastrugança per als gironins, que mai han aconseguit guanyar a Cartagena.

La història, doncs, també està en contra del Girona i diu que en les nou visites a Cartagena, últimament a l'estadi Cartagonova i abans a El Armajal, el balanç és d'allò més negatiu: tres empats i sis derrotes.

La darrera vegada que el Girona va visitar el Cartagena va ser a Segona A la temporada 2011-12 i el resultat va ser un 1-1 (gol de Corominas) que no va evitar la destitució del tècnic blanc-i-vermell Josu Uribe. Més malament van anar les coses les dues temporades anteriors, quan el Girona va caure-hi per 1-0 la 2010-11 en un matx on Hernánez Hernández va expulsar Migue, Serra, Peragón i Despotovic, i per 4-1 la 2009-10, amb gol de Matamala. El curs 2003-04, els gironins van empatar-hi 1-1 amb gol de De Gomar.

Més enrere en el temps i abans de la refundació del club cartaginès, el Girona tampoc trobava salut al Cartagonova. Durant quatre cursos a Segona B, l'equip només hi va esgarrapar un empat: 3-1 (93-94), 4-0 (92-93), 0-0 (90-91) i 3-0 (89-90). Al vell Armajal, el Girona hi va caure per 2-1 la temporada 1940-41.