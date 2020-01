El Girona centra els esforços a fitxar un pivot i un davanter

Superada la primera setmana de gener, són pocs els equips que han retocat les seves plantilles a Segona A. Els dos primers classificats, el Cadis i l'Almeria, sí que s'han reforçat amb les arribades de Pombo (Saragossa) i Kaptoum (Betis), i ahir l'Alcorcón també va incorporar Mula (Màlaga). Tanmateix, a Montilivi, de novetats, cap. Ni d'entrada ni de sortida. I això que n'hi ha de previstes en totes dues direccions. De moment, les intencions del Girona són mirar d'incorporar dues peces: un pivot al mig del camp i un home ràpid d'atac capaç d'acompanyar Stuani en la faceta golejadora. Aquests dos moviments són prioritaris per a la direcció esportiva blanc-i-vermella. Tot i això, poden no ser els únics. Des del club no hi ha la intenció de fer cap revolució aquest mercat però és probable que hi hagi algun futbolista que vulgui sortir a la recerca de més minuts. Ara per ara, el club disposa d'una fitxa lliure i, per poder inscriure dos fitxatges, cal una baixa. Si es produïssin més sortides, es valoraria alguna possible arribada més. Sigui com sigui, la realitat és que hi haurà cares noves. Enguany, a diferència de l'any passat, la caixa és plena i el Girona té límit salarial disponible per poder incorporar jugadors que apugin el nivell i la competència a la plantilla.

L'uruguaià Cristóforo (Fiorentina) i Anuar (Valladolid) per al pivot i el mallorquí Brandon Thomas (Osasuna) per a la davantera són alguns dels noms que té Quique Cárcel a sobre la taula. No pas els únics. El director esportiu gironí sap de primera mà que el mercat d'hivern és d'allò més complicat i que de duros a quatre pessetes no se'n troben. El migcentre de caire més defensiu és un perfil del qual coixeja el Girona des de la pretemporada. Ni Gumbau ni Diamanka, fitxats del Leganés i el Numància, ni tampoc Àlex Granell tenen virtuts defensives i això ha fet que massa sovint s'hagi enyorat un futbolista de les característiques de Pere Pons, Alcaraz o Timor a l'equip. La necessitat d'incorporar un home d'aquest perfil ha estat comentada en més d'una ocasió pel mateix Cárcel. Pel que fa a Anuar, el Diario As anunciava aquesta setmana que el Girona és un dels molts equips de Segona A interessats en la seva cessió. Anuar, però, és un migcampista més complet, de més arribada i no tan defensiu.

Martí va reconèixer fa quinze dies que un dels objectius era trobar un davanter que aportés «més profunditat» a l'equip. Fins ara, Stuani s'ha carregat tota la responsabilitat golejadora amb l'ajuda de Marc Gual (6 dianes entre Lliga i Copa), però Àlex Gallar no ha ofert el rendiment esperat (cap gol) i Jonatan Soriano, castigat per les lesions, només ha aportat un gol. En aquest sentit, apareix en escena el nom de Brandon Thomas. El balear, que va coincidir al Mallorca amb Martí, és un atacant ràpid, versàtil i diferent a Stuani i Soriano, més posicionals. Enguany, amb l'Osasuna a Primera no està tinguent el protagonisme desitjat i podria plantejar-se una cessió a Segona A, on el Girona és un dels, molts, candidats a endur-se'l. Les tres derrotes consecutives a la Lliga han allunyat el Girona de l'objectiu i han provocat una esquerda per la qual el pessimisme i el nerviosisme comencen a penetrar-hi. La distància amb l'ascens directe és ja de vuit punts, el play-off és a dos i l'equip necessita una reacció urgent per frenar la primera crisi amb Pep Lluís Martí a la banqueta. D'ençà de la derrota a Sòria (2-0), l'equip ha perdut contra el Mirandés (0-3) i a Vallecas (1-0) i, el que és pitjor, ha perdut aquella agressivitat i solidesa dels primers partits amb el tècnic balear. La mala ratxa de resultats coincideix amb l'obertura del mercat d'hivern i hom podria pensar que a Montilivi hi haurà una forta sacsejada al vestidor. Aquesta no és la idea. Sí que és veritat que hi haurà sortides i que homes com Bueno, Coris o Suárez poden fer les maletes a la recerca de més minuts. No és descartable que també pugui anar-se'n algun jugador amb poc protagonisme. En aquest sentit, el Deportivo de la Corunya hauria preguntat per Diamanka. A més a més, a mesura que vagin avançant els dies i s'acosti final de mes, hi poden haver més casos de jugadors que puguin intentar trobar minuts lluny de Montilivi, com podrien ser els casos de Calavera i Jozabed, cedits per l'Eibar i el Celta.

Si al final es produeixen més de dues sortides a la plantilla, el Girona valoraria la possibilitat de reforçar alguna posició més depenent de les opcions de mercat que puguin aparèixer. En aquest sentit, si Suárez demana que se li obri la porta, el Girona es plantejaria la recerca d'un porter. O això o bé confiar en Morilla o Youssouf Koita, porters del filial.