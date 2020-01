Valery Fernández continua recuperant-se de la greu lesió

Valery Fernández continua el procés de recuperació de la greu lesió als lligaments del genoll que va patir al juliol durant la pretemporada a Anglaterra en un amistós contra el Derby County. El migcampista de l'Escala encetava la seva primera temporada com a jugador del primer equip de totes totes després d'haver debutat amb bona nota el curs passat a Primera. La lesió, però, va frenar la seva progressió. Amb una fitxa lliure a la plantilla, caldrà veure com gestiona el Girona el cas de Valery. L'alt-empordanès encara en té per a unes quantes setmanes per estar recuperat del tot. Tot i això, confia que un cop rebi l'alta, pugui ser inscrit -pot fer-ho encara que s'hagi tancat el mercat- i ajudar l'equip a la recta final de la temporada.